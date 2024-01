Ecco come il laser e l’intelligenza artificiale sostituiranno i diserbanti

Oltre allo sviluppo del prototipo, nell’ambito del progetto sono state messe in campo altre iniziative innovative. Tra queste, c’è sorgente laser in fibra ad alta potenza per il controllo di erbe infestanti avventizie effettuato tramite precisi impulsi di energia, «con un innovativo concetto di pompa e raffreddamento che riduce al minimo la domanda di energia del laser per il processo di diserbo».

Anche qui il ricorso all’intelligenza artificiale che consente di identificare diversi tipi di colture, comprese quelle a filari larghi e stretti. E poi un’attrezzatura laser per il controllo delle erbe infestanti basata sull’intelligenza artificiale che «consente diverse operazioni per il trattamento individuale di piante di colture di diverso tipo, rispettando allo stesso tempo tutte le norme di sicurezza richieste per lavorare con la tecnologia laser».

All’orizzonte di questo progetto, che vede partecipare centri di ricerca e aziende di Spagna, Germania, Danimarca, Francia, Polonia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, è quello di contribuire a ridurre l’utilizzo dei pesticidi dato che «ogni anno, solo in Europa, vengono utilizzati circa 130 milioni di tonnellate di erbicidi.





