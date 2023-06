Ecco come la ricerca per l’innovazione agroalimentare fa passi concreti nella scuola

L’Istituto tecnico Leonardo da Vinci - E. Majorana di Mola di Bari, con il progetto “An early warning biosensor for in-situ monitoring of Ostreopsis ovata on the Apulia coast”, per l'individuazione della microalga nella costa della Puglia, si è aggiudicato il terzo premio pari a 30 mila euro.

Inoltre il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria, l'Istituto Tecnico Tecnologico Luigi Einaudi di Canosa di Puglia, il Liceo Scientifico Ciampoli - Spaventa di Atessa (CH), il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Rho e l'Istituto Tecnico Tecnologico Antonio de Viti - De Marco di Valenzano hanno, infine, ricevuto il Premio Finalisti dell'importo pari a 10 mila euro ciascuno, come riconoscimento dell'importante lavoro di qualità.

«L'originalità e la qualità dei progetti che ogni anno vengono presentati dai team in gara riescono sempre a stupirci e a confermare le grandi potenzialità della ricerca e dei talenti in erba che abbiamo nel nostro Paese – ha commentato – Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione DiaSorin e direttore generale della Fondazione Telethon –. Non è stato facile scegliere i vincitori dei tre premi. Il progetto presentato dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania si è distinto per aver individuato un problema reale e rilevante per l'economia agricola del territorio offrendo una possibile soluzione logica e facilmente riproducibile in laboratorio, le cui ricadute potranno tra l'altro generare nuove conoscenze sull'interazione tra diversi organismi».



