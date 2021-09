Ecco come le risorse del private banking possono far crescere le Pmi

L'analisi mostra che le imprese finanziate dai Fia scelti dal private banking hanno registrato a tre anni dai deal una crescita dei ricavi del 240% in più e un incremento dei dipendenti superiore del 150% rispetto al campione di controllo composto da Pmi simili per settore economico e dimensione, ma che non sono state oggetto di alcun deal da parte di Fia.

Le Pmi oggetto di deal mediati dal private banking hanno performato meglio di quelle che lo hanno ricevuto attraverso altri canali, sempre attraverso lo strumento Fia, registrando un ulteriore incremento dei ricavi pari a mediamente il 10% in più, degli attivi con il 25% in più e dei dipendenti con il 10% in più, mentre la cassa aumenta leggermente meno ( -5%), rispetto al campione di Pmi oggetto di deal mediate dal private banking.

Il valore della specializzazione

I dati dimostrano quindi che il private banking ha saputo selezionare Fia e i deal con maggiore potenziale di crescita, indice di qualità della consulenza offerta dall'industria. I risultati della ricerca mostrano come, soprattutto in anni recenti, il risparmio gestito dal private banking abbia finanziato operazioni di aumento di capitale e debito privato attraverso la selezione di Fia con impatti molto significativi sulla crescita delle imprese.

Non meno importante è la capacità degli operatori private di individuare i fondi con più alto potenziale di crescita e il valore dell'industria private, quale leva strategica per permettere in futuro alle Pmi di raggiungere gli obiettivi di patrimonializzazione e di sviluppo.

Una domanda potenziale insoddisfatta

L’ Osservatorio Aipb sull'evoluzione della gamma di offerta di fondi di investimento alternativi ha rilevato come dei 1670 Fia autorizzati alla commercializzazione in Italia alla fine del 2020, il 95% rimanga riservato ad investitori professionali. Riguardo alla quota differenziale di Fia “non riservati”, oltre il 65% è distribuito dagli operatori di private banking alla loro clientela assistita da consulenza finanziaria. C’è insomma una domanda potenziale insoddisfatta di Fia “non riservati” collocabili presso una clientela non professionale che possiede portafogli medi finanziari di 1,7 milioni di euro considerando che allo stato gli asset totali dei patrimoni che fanno capo al sistema private banking è oggi pari a 960 miliardi di euro.