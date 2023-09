Ecco come saranno valorizzati i formaggi Dop nei menu dei ristoranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono ma in realtà è come se non ci fossero. I grandi formaggi a denominazione d’origine italiani, dal Parmigiano al Grana padano, dal Gorgonzola al Taleggio e alla Mozzarella di Bufala Campana sono presenti in oltre un ristorante italiano su 4 (25,3% del totale) ma appena il 10,2% dei pubblici esercizi li valorizza in maniera adeguata riportandone la presenza e la corretta denominazione nei propri menu, finendo invece per confonderli spesso con altri prodotti generici.

In questo modo le eccellenze lattiero casearie italiane sono private di una fondamentale leva di promozione presso il grande pubblico.Questa sostanziale sottovalutazione dei grandi formaggi made in Italy nei ristoranti italiani è stata sottolineata da uno studio che Griffeschield ha realizzato per Afidop, l’associazione dei consorzi dei formaggi Dop e Igp italiani, e che è stato presentato questa mattina al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.

Uno studio che ha inoltre rappresentato la base di un protocollo d’intesa siglato da Afidop e Fipe (la federazione italiana dei pubblici esercizi) e diretto proprio a promuovere e valorizzare questi prodotti chiave della cultura gastronomica made in Italy nei ristoranti. Il comparto dei formaggi a denominazione d’origine è un settore chiave dell’agroalimentare italiano, rappresenta infatti un valore alla produzione di 4,68 miliardi di euro, conta 56 marchi registrati e rappresenta ben il 59% del valore complessivo del paniere dei prodotti Dop e Igp italiani.

Il legame tra formaggi Dop e ristorazione italiana, quindi, rappresenta una grande potenzialità inespressa come confermato anche dal 58% dei consumatori italiani che ritiene importante la presenza di un formaggio Dop nei propri acquisti alimentari mentre il 40% di loro si dice disposto a spendere dal 5 al 10% in più per avere un prodotto certificato.Con il protocollo d’intesa presentato oggi le due associazioni, Afidop e Fipe, lavoreranno insieme per definire Linee Guida di corretta evidenziazione delle produzioni certificate nei menù.

«L’impegno – ha commentato il presidente di Afidop, Antonio Auricchio – è quello di promuovere il corretto utilizzo delle denominazioni e una adeguata presentazione dei formaggi certificati. Un patrimonio unico e distintivo e fortemente rappresentativo della cucina italiana, candidata dal Ministro Lollobrigida a diventare patrimonio Unesco».