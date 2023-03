Ecco come Satto, crypto-trader influencer coreano, ha perso in diretta 1 milione di $

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In pochi scambi è riuscito a perdere 1,15 milioni di won coreani, l’equivalente di 872.500 dollari. È la storia di “Satto”, noto crypto-trader sud-coreano che si è esibito live il 14 marzo dinanzi ai suoi numeri follower per dimostrare le sue abilità nello scalping finanziario. Invece gli è andata decisamente male perché la perdita è risultata colossale. C’è chi ipotizza che abbia utilizzato un conto trading, e non denaro reale, ma quand’anche fosse vera questa versione la sua perdita, in termini...