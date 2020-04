Ecco come si è svuotata Milano. Vista dall’alto Dal Duomo a piazza stazione, dalle aree dei servizi ai centri commerciali, dalle università a Lampugnano e Lambrate, ecco quante auto si vedono e si contano dall’alto. La ricerca di Studiomapp, società specializzata in geointelligence, sta analizzando gli effetti e l’impatto del Coronavirus su Milano

Piazza del Duomo - prima (autunno 2019) - Analisi Studiomapp su immagini © Airbus

3' di lettura

Dalle immagini dei satelliti, con l'uso dell'intelligenza artificiale, ecco estratti gli scenari pre e post emergenza, con un focus sul flusso delle persone, della produzione e delle merci.

Grazie al riconoscimento e conteggio di oggetti, in particolare automobili ed altri mezzi di trasporto come camion e autobus, è stato possibile confrontare su immagini satellitari lo stato di occupazione di parcheggi, depositi e altri luoghi per fare valutazioni strategiche.

La tecnica, solitamente impiegata in attività di geomarketing, in particolari da grandi catene di supermercati o nell'ambito retail, è stata ora impiegata da Studiomapp - società specializzata in geo intelligence fondata a fine 2015 con basi a Ravenna e Roma – per monitorare durante l'emergenza un'intera città. Perché analizzare gli effetti e l'impatto del Corona Virus sulle città e le attività economiche è un passaggio fondamentale per poter pianificare la ripartenza.

Studiomapp, startup fondata da Angela Corbari e Leonardo Alberto Dal Zovo, che è CEO della società, ha iniziato questa analisi partendo da Milano. «Abbiamo messo in campo una tecnologia che è già stata premiata da Pentagono e NATO Communication and Information Agency e validata da grandi realtà nazionali ed internazionali», spiega Dal Zovo. «Questo ci ha permesso di intervenire rapidamente e fare un focus sulla città di Milano. Ad esempio, nella zona di Via Lorenteggio che comprende un supermercato e un grande negozio di una nota società di telefonia, abbiamo evidenziato la riduzione della presenza di auto visibili dall'alto: per quello che riguarda il supermercato sono infatti solo un terzo rispetto a rilevazioni precedenti».

L'analisi è stata condotta confrontando immagini satellitari Airbus acquisite fra il 2015 e il 2019 con un'immagine di lunedì 16 marzo.