Ecco come il sistema di Fca abbatte i danni della catena di montaggio

«Il sistema Eaws è stato applicato per la prima volta nel 2008 dalla Fiat di Marchionne a Pomigliano, inserendolo nel contratto specialistico di lavoro – prosegue Caragnano - e ha trasformato lo stabilimento cenerentola del gruppo in un benchmark internazionale per il settore (con picchi di aumenti di produttività del 35%, secondo stime ufficiose, ndr). Tanto che da lì a due Volkswagen ha scelto e applicato il nostro standard, tra le decine a disposizione sul mercato». In Italia sono una trentina le aziende che oggi hanno stazioni di lavoro progettate con Eaws, quasi tutte grandi industrie, per circa 100mila operai coinvolti (su 600mila a livello mondiale).

Eaws, a differenza di altre metodologie, valuta tutti assieme i fattori di rischio su una scala unica (posizioni corporee, forze, movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi degli arti superiori) ed è collegato al sistema di tempo predeterminato MTM, per stabilire fatica e quindi tempi di lavoro e di riposo. Tutti i 54mila movimenti per realizzare una Panda, ad esempio, sono monitorati ed elaborati da un software e non esistono postazioni di lavoro più fo meno faticose e quindi conflitti tra operai e tra questi ultimi e i manager. I risultati preliminari dello studio avviato due anni fa su 1.300 lavoratori dello stabilimento di Melfi – spiega Lidia Gibaudo, Innovation & Virtual Ergo, FCA Group – che terminerà nel 2020 rivela che i disturbi muscolo-scheletrici degli operai sono in linea con quelli dei colletti bianchi, che non hanno carico biomeccanico da sopportare. E Martin Haselhuhm, Industrial Engineering Methode & Ergonomie di Volkswagen racconta che riprogettando una postazione di lavoro esistente (per l’inserimento della porta posteriore) e portando l'altezza di attività delle mani al tronco e non più sopra la testa, la valutazione ergonomica è passata da critica (postazione “rossa”, 62 punti Eaws) a senza criticità (postazione “verde”, 25 punti Eaws).