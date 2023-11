Ecco come sono fatti i miei paraventi

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Tuitate” è un paravento ad un solo pannello mentre “Byobu” è a più pannelli, questi i nomi giapponesi di cui il più famoso è quello di Soga Jasoku, del 400.

In Europa appaiono ai primi del Medioevo, erano in tutte le materie, anche in vimini; si usavano per dividere i letti dei personaggi al seguito dei nobili quando, in viaggio, venivano alloggiati in un’unica sala.

Para-vento perché nelle chiese servivano a riparare dalle correnti d’aria gli officianti.

Ma i miei, perché?

Come potevo dire i miei racconti rendendo anche utile l’oggetto su cui li raccontavo?