Ecco come Wall Street è balzata del 100% in soli 354 giorni

3' di lettura

Nelle sale degli operatori specializzati sul mercato azionario di Wall Street da un po’ di tempo circola un detto: “Don’t fight the Fed”. Sarà anche per questo, per la paura degli investitori professionisti di schierarsi contro l’enorme politica espansiva della Federal Reserve - che da inizio pandemia ha espanso il proprio bilancio da 4mila a 8mila miliardi di dollari - che la Borsa statunitense ha inanellato in questa pur contrastata settimana d’agosto un altro record: lunedì, quando ha chiuso sul...