Ecco come YouTube intende aiutare i creators con l’intelligenza artificiale

Anche YouTube ha ceduto al fascino dell’Intelligenza Artificiale Generativa per offrire ai creator nuovi strumenti per la creazione di video più originali e coinvolgenti. L’ annuncio storico è stato fatto durante l’evento annuale “Made On YouTube” nel corso del quale il CEO Neal Mohan ha annunciato una suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, “strumenti per aiutare creator e artisti a estendere i confini dell’espressione creativa, rendendo più semplici le cose difficili e più raggiungibili i sogni che sembrano impossibili”.

Tra le novità più sorprendenti spicca Dream Screen, un’opzione che permetterà di aggiungere agli Shorts sfondi video o immagini generate dall’AI, semplicemente fornendole un’idea di base. In questo modo i creator potranno dare vita ad ambientazioni uniche per i loro contenuti video, senza porre limiti alla propria immaginazione. La funzione, a quanto riferito, sarà lanciata entro la fine dell’anno e non sarà la sola novità che sfrutterà il potenziale dell’intelligenza artificiale nella creazione di video.

Per facilitare gli utenti a creare e condividere video direttamente su YouTube è stata sviluppata l’app mobile YouTube Create, rilasciata in versione beta in 8 paesi al mondo - Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Indonesia, India, Corea e Singapore -. L’applicazione offre strumenti di editing video semplici e intuitivi come sottotitoli automatici, funzionalità di voiceover e accesso a una library di filtri, effetti, transizioni e musica royalty-free con tecnologia di beat matching. Tool che permetteranno anche ai creators meno esperti di creare contenuti di qualità e condividerli senza aspettare di fare l’editing.

Oltre a questo, YouTube ha presentato modalità aggiuntive per aiutare i creator a raggiungere un nuovo pubblico. Tra questi Aloud, la funzionalità di doppiaggio - attualmente in fase di test in inglese, portoghese e spagnolo - che consentirà ai creator di tradurre i propri video in altre lingue, aprendo le porte a un pubblico globale. A questo si aggiunge Creator Music, che permetterà di trovare la colonna sonora dei propri contenuti con estrema facilità: basterà effettuare una ricerca mirata, e l’intelligenza artificiale suggerirà la musica più adatta al video. Questa funzione dovrebbe essere lanciata dalla piattaforma il prossimo anno, in concomitanza con l’opzione di YouTube Studio che sfrutterà l’Ai per sollecitare l’ideazione di video e incoraggiare il brainstorming creativo che precede la realizzazione del video. Approfondimenti personalizzati per ciascun canale e basati su ciò che il pubblico sta già guardando e a cui è più interessato. Nuovi sviluppi in arrivo che indicano l’inizio di una fase promettente per i contenuti su YouTube.