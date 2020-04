Ecco i concorsi per 62mila prof: sprint per assumerne subito 24mila Per minimizzare i danni della riapertura a settembre e ridurre i supplenti si punta a svolgere tra luglio e agosto le prove del concorso straordinario. Ma i sindacati frenano di Eugenio Bruno

Una volta deciso, come pare ormai chiaro, che il ritorno a scuola avverrà soltanto a settembre il Governo punta a minimizzare i disagi che i ragazzi si troveranno davanti all’inizio del nuovo anno. E se su spazi, alunni per classe, dispositivi di protezione le decisioni verranno prese strada facendo, d’intesa con il comitato tecnico scientifico che monitora l’evolversi dell’emergenza sanitaria, sul personale si cerca di correre ai ripari già ora.

Per scongiurare l’ipotesi di ritrovarci alla riapertura con la cifra record di 200mila supplenti, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, spinge per varare entro il 30 aprile i bandi per 62mila posti da insegnante. E svolgere entro luglio almeno la selezione straordinaria da 24mila cattedre dedicata ai precari di lungo corso. Ma per riuscirci deve superare l’opposizione dei sindacati e di una parte della sua stessa maggioranza.

Il confronto aspro con i sindacati



L’obiettivo non è dei più semplici. Come dimostra quanto accaduto durante l’informativa (lampo oltre che virtuale) di venerdì 17 aprile. Con i rappresentanti sindacali che si sono presentati regolarmente in video, si sono fatti inviare i materiali del concorso e hanno abbandonato il tavolo contrariati, perché si aspettavano un vertice politico e si sono trovati invece in un confronto tecnico. Un atteggiamento rafforzato dalla sponda politica offerta da una parte della maggioranza: LeU e alcuni esponenti del Pd.

Dopo un lavoro di mediazione durato qualche ora si è scelto di aggiornarsi a lunedì 20 quando si svolgerà, sempre in streaming, l’informativa-bis.

La ministra Azzolina va avanti



La titolare dell’Istruzione è intenzionata ad andare avanti e a bandire prima del 30 aprile i tre concorsi in stand-by da oltre un anno: quello ordinario da 25mila posti per le scuole medie e le superiori; l’altro, sempre ordinario, da 12.863 posti per infanzia (1.926 disponibilità) e primaria (i restanti 10.937 ); lo straordinario da 24mila posti alla secondaria di I e II grado riservato ai precari con 3 anni di servizio alle spalle negli ultimi 12.

Lo sprint riguarda soprattutto quest’ultimo che potrebbe avere 80-100mila partecipanti, secondo le stime dei giorni scorsi. E che è l’unico - vista la sua natura semplificata rispetto agli altri due - a poter condurre i vincitori all’immissione in ruolo già a settembre.

Ci sarà solo una prova scritta di 80 quesiti a risposta multipla e una valutazione dei titoli e questo è uno dei motivi di frizione con le sigle sindacali che avrebbero voluto una selezione basata solo sui requisiti già in possesso degli aspiranti docenti.