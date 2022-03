Ecco le cuffie che purificano l’aria. Dyson entra nel mondo delle tecnologie indossabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qualcosa di nuovo. Dyson entra a gamba tesa nel mercato delle tecnologie indossabili lanciano un paio di cuffie all’avanguarda che promettono di suonare bene e di purificare l’aria. Si chiamano Dyson Zone e sono le prime cuffie Dyson per la purificazione dell'aria progettate per combattere l'inquinamento urbano, inclusi gas, allergeni e particolato. Permettono di cancellare rumori indesiderati grazie a un sistema di cancellazione del rumore all'avanguardia e a una riproduzione del suono ad alta fedeltà

Cosa c’è di nuovo?

Molto. Tecnicamente è un set di cuffie overear con cancellazione attiva del rumore e riproduzione del suono ad alta fedeltà. E fin qui ci siamo. Di nuovo il dispositivo offre un flusso d’aria purificata a naso e bocca. La tecnologia, spiegano gli ingegenri della Dyson è il risultato di «oltre un decennio di ricerca e sviluppo sulla qualità dell’aria». Denominatore comune del progetto è infatti la conoscenza consolidata di flussi d’aria, filtrazione e motori che appartengono alla storia e agli elettrodomestici del produttore Usa. Ma per realizzare questo dispositivo, hanno spiegato durante una conferenza online, ci sono voluti sei anni disviluppo. «Originariamente avevano le sembianze di un dispositivo simile a un boccaglio per l'aria pulita, abbinato a uno zaino per contenere il motore e i meccanismi interni. Il motore, inizialmente posizionato sulla nuca, dopo oltre 500 prototipi è stato convertito in due compressori - uno in ogni padiglione auricolare - e il boccaglio in un’efficace visiera senza contatto diretto con il viso, in grado di proiettare costantemente aria pulita - un nuovissimo meccanismo di erogazione di aria purificata».

Come sono fatte?

I compressori - posizionati sui lati delle cuffie - aspirano l’aria esterna, che viene poi purificata attraverso dei filtri a doppio strato. Due flussi di aria puricata vengono poi proiettati attraverso la visiera verso naso e bocca. Il design della visiera è stato progettato in modo che il flusso d’aria purificata sia il più vicinopossibile a naso e bocca, così da evitare che venga contaminato da venti trasversali esterni. I compressori di precisione all’interno dei padiglioni direzionano il flusso d'aria attraverso i filtri a doppio strato, progettati per adattarsi allo spazio limitato di una cuffia. Il filtro elettrostatico caricato negativamente cattura le particelle ultrafini fino a 0,1 micron5 come polvere e polline e batteri e le particelle provenienti da fontiesterne come la polvere dei freni, la combustione industriale e dei cantieri in costruzione, mentre uno stratodi carbonio arricchito di potassio cattura i gas inquinanti urbani come NO2.

Come suonano?

Lato audio Dyson Zone dispone anche di un audio immersivo che vuole dire una combinazione di cancellazione attiva del rumore (ANC), bassa distorsione del suono e una risposta in frequenza neutra per un audio ad alta fedeltà. Tra le novità c’è da segnalare un un sistema elettroacustico al neodimio in grado di replicare i suoni ad alta fedeltà. Al livello costruttivo i cuscinetti angolati sono stati progettati per modellarsi intorno all’orecchio dell’ascoltatore. L’audio come anche la purificazione andranno testate.

Giudizio?

L'impatto è inquietante. Ricorda alcuni predoni alla Ken Shiro o personaggi da post-apocalisse. Ma prevale la curiosità di avere finalmente qualcosa di nuovo in un mercato che ormai da tempo - e non è colpa del Covid - viaggia con il freno a mano tirato. Le cuffie per la purificazione dell'aria Dyson Zone saranno disponibili online e presso i Dyson Demo Store dall'autunno 2022.