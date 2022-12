Partono i saldi, dalla Liguria alla Sicilia ecco le date

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella maggioranza delle regioni i saldi inizieranno il 5 gennaio, la vigilia dell’Epifania e quasi ovunque dureranno 60 giorni salvo qualche eccezione. In realtà non manca chi cerca di giocare d’anticipo con negozi nelle vie dello shopping che promettono sconti e promozioni mentre catene dell’elettronica di consumo che offrono un taglio, tra il 25 e il 50% dipende dagli articoli, dei prezzi esposti semplicemente presentando un coupon. Le vendite di fine stagione riguardano prodotti di moda o con un elemento stagionale che sono soggetti a un deprezzamento se invenduti.

Le regole

Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo. Il pagamento con carta deve essere accettato dal negoziante. Una delle aree di sviluppo nell’ambito delle tecnologie degli ultimi anni sono senz’altro i sistemi di pagamento digitali. Rappresentano una violazione di legge la vendita di prodotti in saldo senza cartellino del prezzo che deve indicare il prezzo pieno, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Sono vietati i saldi fuori dai periodi fissati dalle Regioni, la mancata separazione dei prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno; le indicazioni obbligatorie poco visibili che potrebbero ingannare il consumatore; le pubblicità ingannevoli per il consumatore inerente la svendita in atto.

Cosi Regione per Regione

Il via in molte regioni è fissato il 5 gennaio ma Basilicata e Sicilia inizieranno il 2 gennaio mentre il giorno dopo sarà la volta della Valle d’Aosta. Per quanto riguarda la durata generalmente è di 60 giorni ma in regioni a vocazione turistica come Liguria è di 45 giorni, in Valle d’Aosta sono i singoli negozianti che scelgono il giorno d’inizio mentre le vendite promozionali durano solo 30 giorni e nella provincia di Bolzano dipende dalle diverse località.