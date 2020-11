Ecco Demon’s Souls, il remake coraggioso che sorprende su Playstation 5 Non è il titolo da Next-gen che ti aspetteresti al lancio. Farà impazzire molti ma è un titolo per veri gamer. Ecco cosa ne pensiamo di Francesco Serino

Sony è stata molto coraggiosa nel puntare cosi tanto su Demon's Souls, permettendogli addirittura di accompagnare al debutto PlayStation 5. Quella che possiamo definire l'esclusiva più appariscente e importante tra quelle offerte dalla nuova console, è però anche quella che genererà più rimpianti e maledizioni da incauto acquisto. Facile anche immaginarsi la scena: la console nuova, lo sguardo felice e inconsapevole dell'eterno ragazzo, la serata che sembra perfetta, l'inserimento del disco sperando in una lugubre ma gestibile epopea fantasy, magari con due scene alla The Witcher, e invece bam: ti arriva tra capo e collo Demon's Souls. Niente di piccante, nessun scenario paradisiaco, ma un castello labirinto che diventa subito prigione, e un più che discreto bestiario sempre pronto a dartele di santa ragione.



Il senso di un remake al lancio

Demon's Souls è un titolo di lancio molto particolare, in primis perché non è un progetto nuovo, bensì un riuscitissimo remake dell'omonimo gioco uscito nel 2009 su PlayStation 3. La giapponese From Software ideò la sua formula sovvertendo totalmente il tipico gioco da classifica, sempre molto ben disposto nel far sentire l'utente il migliore e il più forte di tutti, in un'esperienza che non concede compromessi: qui non troverete la classica opzione che permette di scegliere tra facile o difficile, Demon's Souls è difficilissimo e basta. E il pubblico questa sfida a prima vista impossibile, grazie a Twitch e Youtube, l'ha fatta diventare virale e di conseguenza corale. Parliamo di pazzi con una strana idea di divertimento? Non proprio.

Demon's Soul – Il trailer

Cosa ci è piaciuto.

Il successo crescente di Demon's Souls e delle sue varupianti è di quelli meritati, la sfida proposta è di altissima qualità e nella stragrande maggioranza dei casi giusta: se muori, è sempre colpa tua, cosa importantissima per evitare che la frustrazione prevarichi il divertimento.E quando muori, in Demon's Souls ricominci il livello daccapo. È tremendo, ma non cosi tremendo: non esiste un vero game over, la trama continua, non si perde mai l'equipaggiamento ma soltanto i punti esperienza raccolti e non spesi in nuove abilità o attrezzature; i nemici però torneranno tutti tranne quelli speciali, come boss di metà e fine livello. In questo gioco, la morte più che una punizione è un'occasione per migliorarsi, per esempio combattendo più efficacemente la volta successiva, trovando nuove scorciatoie che rimarranno aperte anche in caso di un'altra inevitabile dipartita, o tentando nuove strade per continuare ad esplorare dei livelli assemblati come fossero cassaforti da scassinare. Decodificare e sconfiggere un gioco come Demon's Souls è una sfida da provare almeno una volta.

Come bisogna aspettarsi.

È necessaria tanta pazienza, molto coraggio, per avanzare con metodo tra le ambientazioni decadenti e fuligginose, sfumate nel tempo e nella materia, che il gioco in questa nuova versione ripropone finalmente bellissime, grazie a un'opera di restauro forse senza precedenti, in grado di trasformare un titolo che tecnicamente non è mai stato un portento e con più di una decade sulle spalle, in un fulgido presagio di nextgen, 60fps inclusi.Maneggiatelo con cura e saprà ricompensarvi, in caso contrario siate pronti a darlo alle fiamme.