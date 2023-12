Ecco dove andranno in vacanza gli italiani nelle prossime settimane

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nelle prossime due settimane circa 19 milioni di italiani saranno pronti per partire per le feste di fine anno. Si metterà così in moto un business che, secondo i calcoli di Federalberghi, quest’anno vale circa 15 miliardi. Le mete più gettonate dagli italiani sono le stazioni sciistiche dell'arco alpino, le città d’arte tra cui Napoli, Roma e Firenze per finire con i viaggi all’estero. A Courmayeur si preannuncia il tutto esaurito con una affollata via Roma, la via dello shopping ai piedi del Monte Bianco, un po’ come corso Italia a Cortina d’Ampezzo. È l’effetto combinato delle precipitazioni cadute durante il ponte dell’Immacolata e della voglia di discese che si è risvegliata con il post Covid. Tra le destinazioni preferite nell’inverno 2023 dagli italiani ci sono diverse località dell’arco alpino tra cui Courmayeur, Bormio e Livigno in Valtellina e Cortina.

Valle D'Aosta, Courmayeur. (Agf Creative)

Al secondo posto le città d’arte. Per gli italiani sono l’ideale per trascorrere un paio di giorni tra cultura, i musei statali saranno aperti nei giorni di festa, atmosfera natalizia mentre per i turisti stranieri, ne arriveranno oltre 5 milioni, soprattutto francesi, inglesi e americani, sarà anche l’occasione di dedicarsi allo shopping e all’enogastronomia. Per gli italiani, meno del 10% dei vacanzieri, che faranno un viaggio all’estero, le mete più gettonate spaziano dalle classiche città d’Europa, Parigi, Berlino, Londra e Barcellona, a quelle a medio-lungo raggio come i Caraibi, le Maldive e l’Africa. In molti hanno prenotato nei vari resort del Mar Rosso per via dei prezzi accettabili grazie alle formule all inclusive e i voli a prezzi accettabili: chi ha prenotato in anticipo, per esempio a novembre, ha speso circa 270-300 euro per il biglietto di andata e ritorno nei giorni clou di Capodanno.

Loading...

Coloro che vogliono evitare un’area calda dal punto di vista geopolitico scelgono il mare di Capo Verde o delle Canarie sebbene siano destinazioni leggermente più costose rispetto ai resort di Sharm el-Sheikh o Hurghada. In particolare Capo Verde offre un buon rapporto prezzo-qualità, escursioni e attività diverse alle classiche giornate di spiaggia e mare. In decisa crescita il numero dei crocieristi tra Mediterraneo e Nord Europa. Questi i due itinerari che vanno per la maggiore secondo Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere che precisa: «Si imbarcheranno circa 122mila italiani contro i 90mila del 2022».