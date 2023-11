Ecco dove gli chalet di lusso sono più ricercati

Sostenibilità, tema chiave per chi investe

La sostenibilità rimane un tema chiave per le Alpi francesi e svizzere, che stanno adottando sempre più misure in risposta ai cambiamenti climatici. Diversi resort, come quelli di Portes du Soleil e delle Quattro Valli, si stanno collegando tra di loro per offrire l’accesso multi-pass, creando comprensori sciistici più ampi che consentono agli sciatori di accedere a più piste. A livello infrastrutturale, vi è un incremento della scelta delle energie rinnovabili, per alimentare gli impianti di risalita e i cannoni da neve. L’energia solare è ormai un punto fermo delle strutture pubbliche e gli autobus elettrici sono la norma in località come Verbier e Val d’Isère. «Le sfide che attendono le località sciistiche sono evidenti: i cambiamenti climatici, la necessità di rivedere le infrastrutture e le rigide norme di pianificazione – sottolinea Kate Everett-Allen, head of global residential research Knight Frank –. Siamo di fronte a un mercato in continua evoluzione, che attira sempre più acquirenti da lontano (da Asia e Medio Oriente) e dall’Europa meridionale, anche a causa della crisi climatica che spinge diversi proprietari di seconde case a spostarsi verso nord»

Cortina tra le mete da guardare nel 2024

Pronto per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 Giochi, Cortina d’Ampezzo nel

cuore delle Dolomiti e a due ore di macchina da Venezia, viene indicata come potenziale località dove investire grazie al programma di strade e infrastrutture che dovrebbero essere realizzate da qui al 2026 e dovrebbe attirarne un maggior numero di investitori internazionali. Secondo gli analisti di Knight Frank attualmente un lussuoso chalet con quattro camere da letto nel cuore della Perla delle Dolomiti è a disposizione per

4,5 milioni di euro mentre per un bilocale la richiesta parte da circa 1,5 milioni di euro.

I prezzi medi vanno da 15mila e 20mila al mq. Le zone più richieste e dove i prezzi so no più alti sono il centro della località e zona Pecol. L’accessibilità di Cortina è un fattore chiave per gli acquirenti dal nord Europa e oltre Italia con voli regolari per Venezia

Aeroporto Marco Polo. Tra gli acquirenti più interessati si posizionano molti italiani provenienti da Roma, oltre a compratori svizzeri e britannici.

Le altre due località sotto i riflettori sono Niseko in Giappone e Queenstown nel sud della Nuova Zelanda. Niseko si trova nel nord del Giappone nell’isola di Hokkaido e due ore di macchina da Sapporo ed è la città più grande dell’isola. Conta una popolazione di circa 5mila abitanti. Le proprietà tipiche che interessano gli investitori sono situati in condomini da due a tre camere da letto tra 100 e 150 mq di superficie con prezzi medi tra 500mila e 1,5 milioni di dollari. Gli acquirenti nazionali rappresentano circa il 70% di acquirenti mentre il resto della domanda arriva da Singapore e Hong Kong. Per gli investitori internazionali non ci sono limitazioni. Quattro sono le località chiave: Annupuri, Villaggio Niseko, Grand Hirafu e Hanazono, ognuno adatta a sciare per diversi abilità e fasce di età. L’aeroporto di Chitose gestisce circa tre milioni di passeggeri internazionali. Un numero destinato a salire anch perchè la località ospiterà la Coppa del mondo di salto con gli sci nel 2023.

Infine, situata sulle rive del lago Wakatipu nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda,

Queenstown è la meta privilegiata per bungy jumping, canottaggio, pesca, cucina raffinata e, naturalmente, sci.Il prezzo medio degli immobili si aggira intorno agli

1,3 milioni di dollari neozelandesi (circa 712mila euro), secondo il Real Estate Institute of New Zealand. I prezzi sono scesi del 7,7% nell’anno fino a settembre 2022 ma rimangono superiori del 60% rispetto al media nazionale. Resta elevata la domanda da Auckland e nell’Isola del Sud, ma dal 2018, gli acquirenti stranieri (escluso quelli di Singapore e dell’Australia) non sono autorizzati ad acquistare case già esistenti, ma possono solo fare investimenti limitati in nuove costruzioni residenziale come sviluppi immobiliari e alberghi.





