Ecco dove godersi in anticipo le vacanze sulle Alpi

La prima neve è arrivata su tutto l’arco alpino, e anche in quantità abbondante, lasciando buone sensazioni agli operatori in vista della nuova stagione, ormai prossima all’apertura. Le incognite su clima e condizioni di innevamento si accompagnano a un’altra preoccupazione per agli appassionati degli sport invernali, ovvero sia l’annunciato ulteriore rincaro degli skipass, con prezzi che aumenteranno mediamente del 10/15% e punte del 18% in un solo anno (per il giornaliero in alta stagione, a Madonna di Campiglio o nel comprensorio Superski, si sfioreranno gli 80 euro). A costare di più non saranno purtroppo solo gli impianti di risalita ma anche gli alloggi, le lezioni con i maestri, i pranzi e le cene nei ristoranti e nei rifugi. Per chi non vuole rinunciare alle vacanze sulla neve, insomma, meglio guardare a destinazioni alternative a quelle più note e più frequentate (anche dai turisti stranieri) oppure cogliere al volo le promozioni disponibili in periodi diversi da quello natalizio o delle classiche settimane bianche di Carnevale.

