Ecco dove operano i 206 Family office made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Erano 206 i Family Office che operavano in Italia alla fine del 2021. La rivelazione arriva dall' ultimo aggiornamento dell’Osservatorio Family Office, nato da una partership tra il Politecnico di Milano School of Management, Innovation&Strategy Group, dalla Libera Università di Bolzano, dal Centre for Family Business Management e IMD and Lancaster University. L’ Osservatorio punta a monitorare la crescita del fenomeno ma anche caratteristiche, strategie e sviluppi di queste organizzazioni sempre più legate alle famiglie imprenditoriali italiane.

Il fenomeno

Quello dei Family Office, nuovi intermediari che fanno riferimento alle famiglie di individui con grandi patrimoni, rappresentano un fenomeno in forte crescita sia in Italia sia nel mondo. Tradizionalmente votati alla gestione e alla tutela dei patrimoni familiari, le loro attività appaiono in forte trasformazione, così come cambiano le caratteristiche e gli obiettivi delle famiglie imprenditoriali. L'ultima rilevazione dell'Osservatorio Family Office, progetto nato nel 2020 dalla collaborazione tra il Politecnico di Milano School of Management, Innovation&Strategy Group, e dalla Libera Università di Bolzano, Centre for Family Business Management, IMD and Lancaster University, oltre a monitorare la presenza dei 206 Family Office e delle famiglie imprenditoriali italiane mira a fornire una base empirica rigorosa per comprendere il fenomeno in Italia, analizzare le strategie, l'organizzazione, le attività e degli impatti sull'economia del Paese.

Loading...

La collocazione geografica

Dei 206 Family Office rilevati 195 hanno sede in Italia, in particolare in Lombardia dove si concentra il 59% e i restanti 11 hanno sede legale in Svizzera, Lussemburgo, Principato di Monaco.Nel 2021 sono usciti dal censimento 4 Family Office, poiché risultati non più attivi mentre ne sono stati aggiunti 34, in particolare 31 Single Family Office e 3 Multi Family. La tradizionale differenza tra Singol e Multi Family Office indica l’operatività per una sola famiglia oppure per più famiglie.

Le tipologie

I Multi Family Office spesso sono la naturale evoluzione dei Singol Family: sviluppata una certa esperienza queste organizzazioni si allargano e offrono i proprio servizi sul mercato. In totale l’Osservatorio rileva la presenza di 94 Single Family Office, 92 Multi Family Office professionali, e 20 organizzazioni di origine bancaria.I Single Family Office hanno avuto una forte crescita nell'ultimo decennio (2011-2020), mentre i Multi Family Office professionali sono stati fondati soprattutto nel decennio precedente (2001-2010).

L’attività

I patrimoni delle famiglie imprenditoriali italiane stanno cambiando: i Family Office “new money” nati a seguito di eventi di liquidità stanno diventando sempre più importanti, affiancandosi ai Family Office di famiglie ancora impegnate nell'attività industriale. Il 52,3% dei Single Family Office in Italia fa riferimento ad “Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione). Di questi, l'84,4% afferisce alle “attività di società di partecipazioni (holding). Il 31,4% dei Single Family Office in Italia fa riferimento ad “Attività di consulenza gestionale e di questi, l’81,5% afferisce alle «attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)».