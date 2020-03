Ecco e-Bulli: Volkswagen trasforma l'iconico pulmino degli Hippie in un veicolo elettrico da 65mila euro Svelato in anteprima mondiale l'e-Bulli, pulmino con trazione 100% elettrica ottenuto convertendo in profondità un Samba T1 e unisce lo stile del mitico modello del 1966 con la tecnologia attuale dei veicoli alla spina di Giulia Paganoni

5' di lettura

Stile retrò e tecnologia moderna. È questo il mix presentato sull'e-Bulli, il pulmino elettrico che riprende lo stile Samba T1 prodotto nel 1966. L'anteprima mondiale di questa operazione di conversione e trasformazione di un veicolo d'epoca a partire dalla struttura originaria si sarebbe dovuta svolgere in occasione di Techno-Classica 2020 (a Essen, in Germania) ma dato che la fiera è stata rinviata, Volkswagen ha deciso di presentare virtualmente l'e-Bulli.

La storia incontra il futuro

Tutto è scaturito dall'audace idea di convertire un Bulli storico in una versione a zero emissioni, con l'obiettivo di renderlo idoneo per affrontare le sfide legate a una nuova era, quella dell'elettrificazione. A tal fine, gli ingegneri e i designer di Volkswagen veicoli commerciali hanno formato un team con gli esperti in sistemi di trazione di Volkswagen group components e di eClassics, azienda specializzata nella conversione di auto elettriche. Come base per realizzare il futuro e-Bulli (dove la “e” indica la trazione elettrica), il team ha puntato sul pulmino Samba T1 prodotto ad Hannover nel 1966, che ha circolato sulle strade della California, ed è diventa un'icona del mondo Hippie, per mezzo secolo prima di essere convertito. Un punto era chiaro fin dal principio: l'e-Bulli doveva essere progettato per essere un T1 su cui poter utilizzare gli attuali componenti di propulsione elettrica del gruppo Volkswagen.

Il risultato: un veicolo elettrico e retrò

Sul Bulli elettrico, il classico motore boxer a quattro cilindri da 44 cv (32 kW) ha ceduto il posto a un silenzioso motore elettrico da 83 cv (61 kW). Mettendo semplicemente a confronto la potenza dei due propulsori, risulta evidente che il prototipo presenta caratteristiche completamente inedite, in quanto il powertrain elettrico sviluppa una potenza quasi doppia rispetto al boxer. Ma non è ancora tutto. Grazie alla coppia massima pari a 212 Nm, l'unità elettrica eroga una potenza più che doppia rispetto al quattro cilindri del T1, risalente al 1966 che si fermava a 102 Nm. Inoltre, la coppia massima è disponibile da subito: una peculiarità comune a tutti i motori elettrici, che rivoluziona completamente lo scenario. Mai prima d'ora, un T1 “ufficiale” era stato in grado di sviluppare una potenza pari a questo e-Bulli. Nasce così un nuovo veicolo da turismo silenzioso, capace di coniugare il fascino della guida a emissioni zero con lo stile ineguagliabile di un Bulli storico.

La trasmissione è affidata a un cambio monomarcia. Il sistema di trazione è accoppiato a una leva del cambio posizionata tra il sedile lato conducente e quello del passeggero anteriore. Le posizioni del cambio automatico (p, r, n, d, b) sono visualizzate accanto alla leva selettrice. La velocità massima (limitata elettronicamente) si attesta su 130 km/h. Equipaggiato con il motore originale, il T1 raggiungeva una velocità massima di 105 km/h.

Analogamente al motore boxer montato sul T1 del 1966, la combinazione di cambio e motore elettrico integrati nel retrotreno così da scaricare la propria potenza sull'asse posteriore. Il powertrain elettrico viene alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità pari a 45 kWh.

Tutto made in Volkswagen

Tutti i componenti di serie del motore elettrico sono prodotti da Volkswagen group components a Kassel (Germania), cui si aggiungono i moduli agli ioni di litio progettati e prodotti nello stabilimento di Braunschweig (Germania) dedicato ai componenti, che eClassics provvede poi a trasferire in un sistema di batterie idoneo per il T1. Analogamente alla nuova ID.3 e al futuro ID.Buzz, la batteria ad alta tensione è integrata centralmente nel pianale del veicolo: questo tipo di configurazione ha permesso di abbassare il baricentro migliorandone così le caratteristiche di marcia.