Ecco English Adventures with Cambridge, imparare l’inglese con Minecraft

È online English Adventures with Cambridge, creato da Cambridge Assessment English in collaborazione con Minecraft. Costruito interamente da Minecraft, e già utilizzato per l’istruzione, English Adventures with Cambridge è un ambiente sicuro in cui i bambini di tutte le età possono praticare il loro inglese a livello A1. Tutte le sfide e i puzzle di English Adventures with Cambridge sono stati creati da esperti di apprendimento delle lingue e valutazione e sono progettati per sviluppare il vocabolario e le capacità comunicative degli studenti.

Videogiochi e apprendimento delle lingue straniere

Non è la prima volta che si “gioca” con l’apprendimento delle lingue. Questo progetto però oltre ad appoggiarsi a un videogioco amatissimo (e straordinario) come Minecraft usa la gamification con attenzione e senso. «Questo mondo immersivo, spiegano da Cambridge, è stato scelto perché gli studi dimostrano che quando il gameplay e l’apprendimento sono perfettamente integrati in questo modo, possono essere un potente strumento per l’apprendimento. I giochi immersivi possono creare un contesto autentico e comunicativo da cui rendere memorabile, coinvolgente e motivante l’esperienza degli studenti della lingua inglese. Abbiamo anche legato tutto l’apprendimento e gli enigmi del mondo a una narrazione generale poiché sappiamo che le storie sono importanti per tutti gli studenti, ma particolarmente importanti per i giovani studenti e per come ricordano le loro esperienze di lingue aggiuntive. Gli studi hanno scoperto che i giochi possono incoraggiare una migliore attitudine all’apprendimento, stati psicologici positivi e risultati di apprendimento più positivi e questo è stato trovato particolarmente vero per gli studenti di lingue» .

Learn English in our new world built in Minecraft

I numeri sull’apprendimento

Secondo una ricerca della University Denver Business School sui vantaggi di usare la gamification nell’apprendimento delle lingue si acquisisce in media l'11% in più di conoscenza concreta, il 14% in più di abilità basate sulle conoscenze appena apprese e si riesce a conservare il 10% in più di informazioni nel lungo periodo.

Come funziona English Adventures?



È rivolto a bambini di età pari o superiore a 8 anni ed è gratuito. Gli utenti possono registrarsi per una prova gratuita qui: In alternativa l’utente che ha già una licenza Microsoft 365 può giocare direttamente da qui.