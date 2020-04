Ecco Facebook Rooms, videochiamate di gruppo per ospitare fino a 50 amici

Videochiamate di gruppo su WhatsApp per 8

Un'altra news appena rilasciata riguarda le videochiamate su WhatsApp. Presto sarà possibile includere fino a 8 persone. Esattamente come prima, la sicurezza è garantita dalla crittografia end-to-end, così che nessuno possa ascoltare o leggere le conversazioni private, nemmeno WhatsApp.

Nuove funzionalità per i Live su Facebook e Instagram

Cambiano anche i video Live sia su Facebook che su Instagram, con nuovi stumenti. Per le dirette su Facebook tornano i “Live With” per aggiungere un'altra persona al proprio video live, indipendentemente da dove sia. Si potranno contrassegnare gli Eventi di Facebook come “solo online” e, nelle prossime settimane, integrare i Live negli Eventi. Per sostenere i creator e le piccole imprese, sarà presto introdotta la possibilità per le Pagine di richiedere un accesso con pagamento per assistere ad eventi Live su Facebook. Potrà valere per qualsiasi cosa: performance online, lezioni o incontri professionali.

Per facilitare le raccolte fondi, è possibile aggiungere il tasto “dona” direttamente nei Live, disponibile in tutti i paesi dove è possibile fare raccolte fondi a sostegno di no-profit. È stato semplificato l'accesso ai video live. Limiti di dati o connessioni instabili non saranno un problema perché sarà possibile ascoltare anche solo l'audio. Per quanto riguarda i live di Instagram, invece, ora si potranno guardare e commentare direttamente da desktop.

Inoltre, dopo aver avviato la diretta, è possibile salvare immediatamente i propri video su IGTV in modo che rimangano disponibili oltre il limite delle 24 ore delle Storie e siano più facili da trovare. Presto sarà possibile avviare dei live su Gruppi e Pagine Facebook anche da Portal. L'app di Facebook Live su Portal ti consente già di trasmettere live sul tuo profilo, ma entro questo mese sarai in grado di farlo anche con le tue community, sfruttando a pieno la smart camera di Portal e i suoi strumenti di Intelligenza Artificiale.