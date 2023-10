Ecco Fantalegends, il gioco fantasy dedicato al calcio nato in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Abilità e strategia. Visione manageriale e tattica sul campo. Il tutto attraverso un’app. Si chiama Fantalegends, ed è la prima app di fantasy football strategico creata in Italia da Fabio Lamonaca, con più di 10 anni di esperienza nel settore dello sviluppo, Federico Daniele Altamore e Davide Rizzi, tutti accomunati dalla passione per il mondo del gaming. A dare impulso al progetto è il dato relativo al fatto che «il settore dell’online gaming e dei fantasy sport registra una crescita annuale di circa il 13,9 per cento», anche merito dell’espansione sempre maggiore di smartphone e internet.

«Troppo spesso vediamo giochi e applicazioni lanciate sul mercato senza una conoscenza approfondita del settore dell’entertainment - dice Federico Daniele Altamore, co-fondatore di Fantalegends-. Con Fantalegends abbiamo voluto creare un gioco per gamer fatto da gamer che potesse arricchire l’esperienza dell’utente dall’inizio alla fine, immedesimandoci nelle esigenze del gamer classico. Nonostante il mondo degli e-sport e fantasy sport sia più sviluppato all’estero, anche in Italia sta crescendo molto e sta dimostrando via via il suo potenziale».

Obiettivo del gioco, come rimarcano i promotori, è quello di «rendere il settore dell’entertainment virtuale più sano e coinvolgente», permettendo agli utenti di «mettere alla prova le loro abilità manageriali e allo stesso tempo la loro conoscenza del calcio». Il concetto principale del gioco consiste nel collezionare le carte dei calciatori (trovabili all’interno di bustine virtuali) per poi schierarli e ottenere punteggi oggettivi basati sulle loro prestazioni durante gli eventi sportivi reali (ad oggi Serie A e Champions League).

Fanta Legends, che conta più di 15mila utenti attivi settimanali, ha già superato i 50mila download su Play Store e i 30mila download su App Store, ottenendo una valutazione su entrambi gli store superiore a 4.6.

Quanto al gioco, Fantalegends combina elementi di simulazione sportiva con il concetto di fantasy sport. Ogni utente assume il ruolo di manager di una squadra di calcio virtuale, prendendo decisioni tattiche e strategiche per ottenere il massimo successo durante gli eventi reali.

Il gioco si basa su statistiche reali e valutazioni, calcolate tramite algoritmo proprietario, delle prestazioni dei calciatori per assegnare punteggi alle loro azioni durante le partite reali.Te le modalità di gioco. Si passa dalla “Retrò” che consente ai giocatori di schierare carte di stagioni passate, ricreare squadre storiche e giocare anche durante il campionato fermo, a quella “Real”, dove gli utenti possono partecipare a quattro diverse modalità di gioco ogni giornata di campionato, offrendo un’ampia varietà di sfide e strategie. Infine la modalità “Club”, dove gli utenti possono accedere alla modalità Real sfidando però i propri amici. «La nostra visione è quella di creare un fantasy football game che diventi un fenomeno alivello europeo e americano, conquistando gli appassionati di calcio e di giochi di strategiasportiva in tutto il mondo - aggiunge Fabio Lamonaca - .

Il desiderio è che la nostra piattaforma diventi il punto di riferimento per i fan dei giochi di strategia sportiva, offrendo loro una vasta gamma di esperienze immersive e coinvolgenti». Obiettivo dei prossimi mesi è quello di «affermarsi in Italia ed espandersi nei mercati europei più promettenti nei prossimi 3 anni!. L’ambizione dei fondatori però non si ferma al calcio: l’obiettivo successivo è quello di sviluppare giochi simili basati su altre grandi leghe sportive come NBA, NFL, NHL e altri giochi di squadra popolari. «In un’ottica extra europea - concludeDavide Rizzi -, negli obiettivi futuri di Fantalegends rientra in primis l’Arabia Saudita, mercato in crescente espansione soprattutto da un punto di vista calcistico e India, paese che si prevede abbia la maggiore crescita in termini di digitalizzazione, dove il cricket ha il primato assoluto qualificandosi come secondo sport più seguito al Mondo».