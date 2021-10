Ecco il Festival dell’economia di Trento 2022 prodotto dal Sole 24 Ore

E proprio sul fronte delle collaborazioni, Silvestri ha precisato che «le iniziative sono tutte aperte al contributo, alla partecipazione e alla collaborazione delle realtà di questo territorio. Il nostro progetto ha le sue caratteristiche nette, ma non sarà mai chiuso».

Sulla stessa linea le parole di Fugatti: «Si tratta di un progetto aperto che vede interlocuzioni in corso con l’Università di Trento e il Comune di Trento. Auspico che ne nascerà una collaborazione fattiva», sottolineando che il progetto «è aperto ai contributi dei soggetti che aderiranno alla versione definitiva».

Come ha specificato il direttore Tamburini, «l’edizione che inizierà il 2 giugno 2022 è organizzata dal Sole 24 Ore, ma non è e non sarà il Festival del Sole 24 Ore, sarà il Festival dell'Economia della città di Trento. Può sembrare superfluo sottolineare questo aspetto, ma riteniamo che sia fondamentale».

Il direttore ha quindi spiegato che il festival avrà tre filoni di approfondimento: accademia, politica industriale e territorio. Nel dettaglio, «il primo confermerà le caratteristiche che ha fin qui avuto e cioè di essere un festival dell'accademia economica, cui si affiancheranno altre due colonne portanti: una è l’economia industriale per valorizzare questo filone universitario troppo spesso trascurato con l’auspicio che possa anche essere una spinta finalmente a scelte di politica industriale non casuali. Infine, il terzo filone è quello dei rapporti con il territorio: il Trentino è ricco di iniziative sul fronte dell’economia reale che fanno la ricchezza del territorio e devono avere - e con noi avranno - un ruolo importante non solo come spettatori ma come nello svolgimento del Festival».

Il progetto del gruppo, ha illustrato Silvestri, punta a coinvolgere «il territorio, le famiglie, i giovani» oltre «al mondo delle imprese, alle istituzioni e al mondo accademico». Il Festival cercherà di coinvolgere anche «le famiglie anche con percorsi didattici per i bambini e i giovanissimi» e offrendo «contenuti e linguaggi per un pubblico più giovane».