Ecco Formentor: nasce primo modello 100% firmato Cupra È la prima vettura nativa del marchio sorto in seno a Seat. Un crossover che unisce qualità da suv e caratteristiche da sportiva. Disponibile con due motorizzazioni tra cui anche elettrificata plug-in da 245 cv. di Giulia Paganoni

3' di lettura

Formentor è un crossover che segna un passo importante per Cupra: è il primo modello nativo del marchio. Linee accattivanti e un carattere che unisce le qualità da sport utility a quelle di una vera sportiva, con propulsori ad alte prestazioni tra cui anche l'elettrificato con tecnologia Plug-in hybrid.

Dimensioni e caratteristiche

Le dimensioni della vettura incarnano la fusione tra le caratteristiche di un suv alla compattezza e all'anima sportiva di un'hatchback in formato coupé, rispondendo in modo concreto alle esigenze dei clienti di oggi. Cupra Formentor misura 4.450 mm in lunghezza e 1.839 mm in larghezza. Inoltre, con un'altezza di 1.511 mm, assicura a tutti i passeggeri uno spazio per la testa degno di nota. Queste misure, vengono combinate a un passo di 2.680 mm e un bagagliaio con una capacità di 450 litri.

Stile della carrozzeria made in Cupra

Formentor è il primo modello progettato esclusivamente per Cupra e, come tipico già di Seat, prende il nome dalla geografica spagnola: è il nome promontorio più bello e selvaggio dell'isola di Maiorca nelle Baleari. Lo spirito e le caratteristiche di questo luogo magico vengono trasmesse perfettamente dall'inconfondibile design esterno di questo crossover ad alte prestazioni.

Le rocce scolpite dal vento del promontorio, con la loro forma hanno dato ispirazione al team di designer nella progettazione dei blister laterali dell'auto che trasmettono una sensazione di dinamismo e movimento.

Ampia la gamma cromatica disponibile, oltre alle quattro tonalità pastello e metallizzate (Argento Urban, Nero Midnight, Grigio magnetico e Bianco), sarà inoltre disponibile in tre tonalità speciali (Grigio Grafene, Verde Camouflage e Rosso Intenso) e in due opzioni matte (Petrol Blue Matt e Magnetic Tech Matt).

L'abitacolo: interpretazione moderna di sportività

I sedili sono avvolgenti, in vera pelle di colori Petrol Blue e Nero e sono alloggiati per avere una posizione di guida ribassata, più ergonomica e sportiva.

La plancia sembra sospesa, un'impressione accentuata dall'avvolgente illuminazione ambiente full Led nella parte anteriore dell'abitacolo e sulle porte che, oltre ad esaltare l'espressività del veicolo, svolge anche una serie di funzioni di sicurezza come il rilevamento dei punti ciechi o l'assistenza all'uscita.

Inoltre, la plancia è arricchita da uno schermo panoramico da 12 pollici sospeso, con funzioni di navigazione online, offrendo così ai passeggeri una serie praticamente infinita di funzionalità e opzioni di connettività con un numero di pulsanti ridotto. L'abitacolo è denso di tecnologie all'avanguardia, grazie all'integrazione del cruscotto digitale, che visualizza tutte le informazioni di guida necessarie proprio di fronte al conducente, al nuovo volante con pulsante di avviamento del motore e selettore delle modalità Cupra, la più estrema.

Propulsori: disponibile anche con tecnologia elettrificata

Al momento del lancio, sono due due propulsori disponibili: il potente 2 litri da 310 cv e 400 Nm di coppia massima con tecnologia di trazione integrale e l'elettrificato 1.4 litri da 150 cv abbinato a un motore elettrico da 115 cv con batteria agli ioni di litio da 13 kWh (garantisce 50 km di autonomia in modalità 100% elettrico) per una potenza totale di 245 cv e 400 Nm di coppia massima.

Entrambe le combinazioni di propulsori sono dotate del cambio automatico Dsg con doppia frizione.