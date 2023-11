Più macchina fotografica che telefonino. Xiaomi 13T Ultra in collaborazione con Leica ha progettato uno smartphone che punta tutto su ottiche e sulla fisica della fotografia. Parliamo di un top di gamma da 1499 euro che dopo il debutto in Cina arriva anche in Italia. Non ce ne saranno moltissimi ma è davvero un prodotto unico nel suo genere.



3/11 5/11 Menu