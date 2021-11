Ecco “Green 110”: così Il Sole 24 Ore completa l’offerta sul superbonus

- Tutti i contenuti speciali in 24+

«Chi vuole ristrutturare casa o un condominio, usufruendo del superbonus, ha necessità di un supporto su tutti gli aspetti che condizionano il possibile ottenimento del credito d'imposta», ricorda Marco Farè, Ceo di Warrant Innovation Lab. Rivolgendosi a proprietari di immobili, a condòmini e loro amministratori, a costruttori e appaltatori generali, precisa che «non può bastare un servizio di consulenza che si concentri, verticalmente, soltanto su temi normativi o fiscali o tecnici. In tal senso, il servizio Green110 è unico sul mercato perché prevede un'offerta integrata di consulenza a valore aggiunto che contempla tutte le fasi dell'incentivo, azzerando le criticità» non solo per i cittadini.

Anche le imprese fornitrici beneficeranno del supporto della società di consulenza per la gestione del complesso iter procedurale e la cessione del credito all'istituto finanziario. Warrent Hub è l'advisor indipendente incaricato dal condominio committente o dall'impresa di supervisionare tutto l'iter per il conseguimento dell'agevolazione fiscale; è di supporto all'intermediario finanziario per la realizzazione della due diligence del progetto e certificazione del credito nascente e attraverso una rete tecnica diffusa in tutto il territorio nazionale produce le certificazioni ed asseverazioni previste dal superbonus.

Per Fiorenzo Bellelli, fondatore e Ad di Warrant Hub, a Green110 guardano già con grande interesse cittadini e imprese. Questo forti del fatto che «la riqualificazione edilizia, l'efficientamento energetico, l'incremento della sicurezza - ad esempio in ottica antisismica – e tutti gli altri interventi eseguibili agiranno da volano per la ripresa economica delle imprese, l'aumento dei livelli occupazionali, il progressivo miglioramento del benessere dei cittadini e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente».