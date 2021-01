Ecco la Guida alla Scuola Per i ragazzi che l'anno prossimo andranno in prima superiore la decisione si annuncia delicata. Specialmente dopo mesi e mesi di didattica a distanza

Per i ragazzi che l'anno prossimo andranno in prima superiore la decisione si annuncia delicata. Specialmente dopo mesi e mesi di didattica a distanza

1' di lettura

Anche se ancora non sappiamo come si concluderà l'anno scolastico 2020/21, funestato dalla pandemia globale, è tempo di pensare già al 2021/22.

Dal 4 gennaio è aperta la procedura online del ministero dell'Istruzione per la scelta della scuola dei propri figli. Ci sarà tempo fino al 25 gennaio. Per i ragazzi che l'anno prossimo andranno in prima superiore la decisione si annuncia delicata. Specialmente dopo mesi e mesi di didattica a distanza.

Loading...

Per aiutare loro (e i loro genitori) a compiere questo passo importante Il Sole 24 Ore ha preparato, in collaborazione con l'Associazione nazionale presidi (Anp), un'intera guida di 96 pagine. Una cassetta degli attrezzi con tutti gli strumenti che possono servire: i consigli degli esperti, gli approfondimenti della nostra redazione, le classifiche di Eduscopio sulle migliori scuole. Tutto ciò che serve per non farsi trovare impreparati.