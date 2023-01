Ecco «I Segreti di Londra», l’unica Borsa in Europa a non aver perso nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Valli a fidare degli analisti finanziari e dei cosiddetti “esperti” dei mercati. Per almeno due anni, hanno preso a pesci in faccia la Borsa di Londra, accusandola di essere la peggiore d’Europa. E poi, nell’Anno Nero 2022, ti ritrovi che Paternoster Square è invece il miglior listino di tutta Europa, Ue o non Ue: il Ftse100 è l'unico indice ad aver chiuso l'anno con un guadagno (un lillipuziano +0,9% che però svetta di fronte ai cali del 12-13% del resto del continente). E' la rivincita, silenziosa...