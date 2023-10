Ecco le imprese vincitrici del Premio Impresa Sostenibile 2023 del Sole 24 Ore

Premio Impresa Sostenibile 2023 del Sole 24 Ore, ecco le imprese premiate. Sono le Pmi italiane che hanno introdotto processi virtuosi adottando nuove soluzioni, più sostenibili, per far fronte alle crisi inedite di questi anni, affinché il loro percorso sia stimolo ed esempio per il rilancio del sistema economico e sociale italiano. Il premio “Impresa Sostenibile” del Sole 24 Ore è nato dalla collaborazione con il Vaticano, con il Patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria e con Main Partner Banco Bpm. Il Premio è stato assegnato a 15 aziende, compreso un premio speciale fuori categoria, su 249 imprese candidate per un totale di 399 candidature alle quattro categorie del Premio: “Sostenibilità ambientale”, “Sostenibilità digitale”, “Sostenibilità sociale”, “Sostenibilità economica”.

