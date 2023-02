Ecco l’effetto degli accordi tra Ita Airways e i sindacati sulle retribuzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’adeguamento delle retribuzioni di Ita Airways al contratto nazionale per comandanti e piloti comporta un incremento complessivo medio di oltre il 50% - con punte superiori al 57% nel lungo raggio- e di oltre il 38% per gli assistenti di volo. Per il personale di terra c’è un recupero medio del 15%, e in aggiunta arrivano 458 euro di welfare aziendale.

Lo prevedono le due intese raggiunte mercoledì sera, 22 febbraio, tra azienda e sindacati che hanno portato alla revoca dello sciopero del 28 febbraio: la prima riguarda l’integrativo di secondo livello che, modifica gli assetti contrattuali che il contratto firmato il 2 dicembre 2021 aveva definito al livello di una start up (ben al di sotto anche di una low cost) con vigenza fino al 2025, adeguandoli al Ccnl di settore (sezione vettori).

Dai piloti agli assistenti di volo, ecco gli aumenti degli stipendi in Ita Airways Visualizza

Premio di risultato: in arrivo fino a 2.500 euro per un comandante

L’altro accordo invece consiste nell’integrativo di secondo livello, per l’erogazione del premio di risultato a naviganti e personale di terra: per un comandante fino a 19 anni di anzianità vale fino ad un massimo di 2mila euro annui (2.500 euro oltre 20 anni di anzianità), per un pilota fino a 19 anni di anzianità possono essere riconosciuti fino a 1.500 euro (1.800 euro a partire da 20 anni di anzianità), per un assistente di volo fino a 19 anni di anzianità il massimo oscilla da 1.200 a 800 euro annui (da 1.400 a mille euro a partire da 20 anni di anzianità). Per il personale di terra il range massimo del Pdr è compreso da 1.200 a 3.500 euro annui.

L’accordo raggiunto dall’azienda con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, UglTa, Fast Confsal e con Anpac, Anpav e Anp prevede per tutti la possibilità di convertire una quota del Pdr in servizi di welfare aziendale attraverso una piattaforma dedicata.

Per un comandante nel lungo raggio la retribuzione lievita del 57%

Ecco l’effetto degli adeguamenti al contratto collettivo di settore, sezione specifica dei vettori, secondo le elaborazioni di fonte sindacale per i naviganti: la decorrenza sarà al completamento dei 15 mesi di anzianità aziendale, a partire dal 1 gennaio 2022 per gli assunti entro dicembre 2021. La diaria sui voli internazionali sale da 46 a 51 euro.