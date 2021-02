Ministri e sottosegretari, ecco l’identikit di chi ha governato l’Italia

Come detto, oltre a essere stati principalmente uomini romani, i governanti italiani avevano in comune la laurea in Legge. Sono infatti 2.207 su un totale di 4.864 persone che hanno giurato al Quirinale (alcune più volte) quelle laureate in Giurisprudenza. Si tratta del 45,37% del totale. Tra le facoltà meno rappresentate, nel senso che hanno visto solo una persona al governo, Informatica, Scienze motorie e Storia dell'arte.

Fatte queste premesse, giocoforza la professione più diffusa è l'avvocato, svolta da 1.131 dei 4.864 ministri e sottosegretari che a vario titolo hanno governato l'Italia. Ma in tre quarti di secolo il Paese ha visto avvicendarsi nell'esecutivo anche un agente immobiliare, un'atleta, un critico d'arte, una designer, una dirigente di comunità, un enologo, una manager di risorse umane, un questore, una show-girl e un tecnico di volo.

Come detto, l'età media all'atto del giuramento era di poco superiore ai 52 anni. Il più giovane a giurare fu Vincenzo Cavallari, che divenne sottosegretario al Tesoro nel secondo governo De Gasperi a 26 anni, 8 mesi e 8 giorni. Il più anziano, invece, Paolo Savona, delegato agli Affari europei nel Conte I, dopo aver guidato il dicastero dell'Industria nel governo Ciampi, ad 81 anni, 8 mesi e 9 giorni.

Tra le donne il record di giovinezza va a Giorgia Meloni, chiamata a far parte del Berlusconi IV come ministra delle Politiche giovanili a 31 anni e 4 mesi. Mentre la più anziana fu, con il governo Dini, Susanna Agnelli, scelta come ministra degli Esteri a 72 anni, 3 mesi e 7 giorni.

A prescindere da genere, età, titolo di studio e provenienza geografica, in media ciascuno di questi incarichi é durato in media 389 giorni. Ovvero, poco più di un anno. Ma questo apre tutta una ulteriore serie di discussioni che peró non trovano risposta nei dati.