Ecco Libra, criptovaluta di Facebook: garantita da asset reali

Facebook recluta Visa e Mastercard per Libra, la sua criptovaluta

È chiaro che non essendo legato a una singola valuta, il valore di una Libra in qualsiasi valuta nazionale potrà variare, ma l'obiettivo è scegliere asset di riserva che riducano il più possibile la volatilità, «in modo che i possessori possano fidarsi della capacità di mantenere il valore nel tempo». Gli interessi sugli asset di garanzia saranno utilizzati per il funzionamento del sistema e garantire basse commissioni. L’acquisto e la vendita di Libra saranno resi possibili mediante un network di exchange che garantiranno la liquidabilità: nel consorzio ci sono attori di primo piano come Coinbase e Xapo.

Pagare via Messenger e WhatsApp

Facebook offrirà un primo strumento per poter sfruttare i nuovi servizi finanziari offerti dal sistema di Libra. Una nuova divisione del gruppo, Calibra, introdurrà infatti un wallet digitale per la gestione semplice delle transazioni nella criptovaluta. In pratica Calibra permetterà a chiunque di trasferire denaro in ogni parte del mondo in maniera semplice e istantanea, come si manda un messaggio, a costi tendenti a zero.

Il wallet sarà disponibile integrato in Messenger e WhatsApp o attraverso un’apposita app, a partire dal 2020. In futuro saranno aggiunti altri servizi dal pagamento di fatture alle piccole transazioni quotidiane, via smartphone.

L’ecosistema Libra spiegato da Facebook

Blockchain aperta ma centralizzata

A gestire la criptovaluta sarà una blockchain costruita da zero per «garantire scalabilità, sicurezza e affidabilità», che sarà governata e gestita nella sua evoluzione dalla Libra Association, un gruppo di 28 aziende, associazioni non profit e istituzioni accademiche. Accanto a Facebook-Calibra ci sono soggetti finanziari come Mastercard, Visa, Stripe e PayPal, operatori tlc come Iliad e Vodafone, business tecnologici come Booking, Uber, eBay, Lyft e Spotify, accanto a specialisti di blockchain come Coinbase e Xapo e venture capital del calibro di Andreessen Horowitz e Union Square Ventures.

La scelta di creare un’associazione multilaterale per la gestione della blockchain mira a spegnere sul nascere le polemiche sul fatto che sia Facebook da sola a gestire l’enorme massa di dati finanziari che genererà. Anzi il white paper specifica che i dati social e quelli finanziari saranno tenuti distinti e questi ultimi non potranno essere utilizzati da Facebook se non dietro esplicita autorizzazione dell’utente.