Ecco la lista delle filiali di Ubi Banca (con 5107 dipendenti) che passano a Bper Il gruppo emiliano ha ufficializzato l'elenco degli sportelli che saranno rilevati da Intesa Sanpaolo post acquisizione di Ubi.

(IMAGOECONOMICA)

Il gruppo emiliano ha ufficializzato l'elenco degli sportelli che saranno rilevati da Intesa Sanpaolo post acquisizione di Ubi.

1' di lettura

Il cambio di insegna delle 486 filiali e dei 134 punti operativi di Ubi Banca e, in piccola parte, di Intesa che sono in fase di acquisizione da parte del gruppo Bper avverrà dopo il primo trimestre del 2021 quando sarà perfezionata l'operazione. Ma già da ora le filiali sono state individuate e ogni cliente, oltre ai dipendenti coinvolti, sa se nella prossima primavera migrerà sotto le insegne di Bper Banca. Ecco in dettaglio la lista degli sportelli coinvolti, comune per comune d'Italia, con relativi indirizzi e codici ABI.

Loading...