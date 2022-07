Ecco la mappa dei fragili: sono il 20% degli over 60 e sono di più al Sud

«Occorre - spiega ancora Bernabei - concretizzarla in una misura fruibile e interpretabile sia per il medico che per i decisori. Abbiamo fatto questo sforzo con il formidabile data base della medicina generale che ha permesso di inquadrare la fragilità e, per la prima volta in Europa, di disegnare la mappa della fragilità nelle diverse Province e Regioni d'Italia. Si potrà, così, da una parte prevedere le aree a maggior rischio e dall'altra intervenire sul singolo iscritto del servizio sanitario nazionale prima che la fragilità precipiti ulteriormente».

Sessanta malattie croniche

I numeri sulla prevalenza dei fragili e anche di chi è comunque colpito da uno più patologie - lo studio prende in esame una lista di 60 malattie croniche - può a esempio diventare una bussola per capire dove potenziare le cure sul territorio che stanno partendo proprio ora grazie ai fondi del Pnrr e alla riforma (il Dm 77) in vigore da inizio giugno.

E non solo: « Già la maggior prevalenza di fragilità al Sud impone riflessioni specifiche e tempestive. Questo lavoro - conclude il presidente di Italia Longeva - , condotto in collaborazione tra geriatri e medici di medicina generale, è un aiuto concreto per tutti - medici e servizi, policy maker e politici - a meglio declinare l'assistenza nel Paese».

I dati dei medici di famiglia

L’indagine estraendo i dati dal dataset Health Search dei medici di famiglia in base a patologie, prescrizioni e codici di esenzione fa emergere la presenza di un 6,5% di over 60 frequentanti i medici di famiglia in condizioni di fragilità grave, un altro 14,1% colpito da fragilità media e un restante 35,5 con fragilità lieve.

La proporzione di individui affetti da fragilità grave è lievemente maggiore tra i maschi (6,8% contro 6,2%) e cresce all'aumentare dell’età, passando dallo 0,8% nella fascia 60-65 al 17,3% nella fascia over 80. La percentuale di over-60 affetti da fragilità grave varia dal 5,3% nell'area geografica del Nord, all'8,2% nel Sud e isole, passando per il 6,2% nel centro Italia.