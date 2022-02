Ecco la mappa mondiale del vivere tra le nuvole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sempre più in alto, anche per viverci. La voglia di essere in cima allo skyline delle città aumenta sempre più e con essa si sviluppano nuovi grattacieli. E, naturalmente, chi può permetterselo è disposto a pagare cara la casa ai piani alti. Anche in Italia si assiste allo stesso trend, ma quasi esclusivamente a Milano, la città che più di ogni altra ha cambiato il proprio skyline e il panorama urbano. A tratteggiare il quadro del vivere nei grattacieli è una ricerca di Abitare Co., che passa in rassegna il vivere tra le nuvole nel mondo.

I grattacieli crescono

Dopo uno stop dovuto alla pandemia, nel 2021 la corsa verso l'alto è ripresa: sono 140 i nuovi grattacieli nel mondo, residenziali e no, alti più di 200 metri, per un totale di 1.883 edifici (+180% sul 2010), di cui 47 in Italia, secondo i dati di Abitare Co. (società attiva nell'intermediazione immobiliare). Una moda che piace sempre più, con prezzi in continuo aumento (in Italia +8,5% nel 2021 su 2020) e che variano sensibilmente in base al piano (in media del 25%). Ma andiamo con ordine.

Le torri in Italia

In Italia, considerando le dieci torri più alte esclusivamente residenziali, l'altezza media è di 101 metri, mentre i piani sono circa 26. Di queste dieci, sei sono a Milano, che rimane la leader fra le capitali italiane con ben 70 edifici alti più di 40 metri sia a destinazione uffici che residenziale o mista.

Nel nostro Paese, è sempre la milanese Torre Solaria, del distretto di Porta Nuova, con i suoi 143 metri e 37 piani, a detenere il primato per altezza. Seguono la Torre EuroSky a Roma, che si “ferma” a 120 metri (31 piani), il Grattacielo di Cesenatico a 118 metri (35 piani), e la Torre 1 del Bosco Verticale a Milano a 116 metri (27 piani).

Il confronto internazionale

I numeri italiani sono importanti e in crescita ma restano lontani dai 252 metri di altezza media (63 piani) registrati dai primi 10 grattacieli in Europa e dai 393 metri (88 piani) nel resto del mondo.