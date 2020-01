Ecco la #MaturitàVentiVenti: greco-latino al Classico, matematica-fisica allo Scientifico

Al classico prova mista Greco/Latino

La seconda prova sarà mista anche al Liceo. Esattamente come un anno fa allo Scientifico le materie oggetto del compito saranno Matematica e Fisica. Mentre per il Classico è la volta di Greco e Latino. In posizione inversa ribaltata rispetto a un anno fa quando si era partiti dal Latino. Al Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale, ci saranno Diritto ed Economia politica e Scienze umane. E così via per tutti gli altri indirizzi.

Addio buste all’orale

Qualche novità in più riguarderà l’orale. Stavolta all'inizio del colloquio non ci sarà il sorteggio fra tre buste, previsto invece lo scorso anno per dare avvio alla prova: «La vostra commissione - ha sottolineato la titolare di viale Trastevere - predisporrà il materiale da cui far partire il vostro orale che valorizzerà al massimo il vostro percorso di studi».

Il colloquio sarà pluridisciplinare. Ciascuna commissione preparerà i materiali di partenza da sottoporre agli studenti (un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema). Attenendosi al documento predisposto dai docenti di classe. E poi toccherà al ragazzo spaziare da una materia all’altra.



In sede di esame bisognerà poi raccontare, anche in forma multimediale, la propria esperienza di alternanza scuola-lavoro (che ora si chiama percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e dimostrare di aver maturato le competenze di Cittadinanza e costituzione sulla base delle attività svolte in classe.

Scelti anche i commissari esterni

Collegandosi al motore di ricerca predisposto dall’Istruzione gli studenti potranno anche conoscere le materie affidate ai due membri esterni (a cui si aggiunge il terzo commissario esterno per il secondo scritto) sui 6 complessivi più il presidente interno che continueranno a comporre le commissioni d’esame.



Ad esempio al Classico verranno da fuori i docenti di Scienze e Storia dell’arte mentre allo Scientifico quelli di Filosofia e Disegno. A sua volta, al Tecnico economico indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing i commissari esterni si occuperanno di Inglese e Matematica. Eccetera.