“Stories di successo” tra i migliori podcast del 2019 secondo Apple La serie de Il Sole 24 Ore a cura di Francesca Milano è entrata nell’elenco delle 25 più ascoltate su Apple Podcast. Nell’ultimo anno l’ascolto di serie audio è cresciuto del 16%.

Il 2020 sarà l’anno dei podcast, ma anche il 2019 è andato molto bene: secondo l’ultima indagine Nielsen gli ascoltatori sono cresciuti del 16% in un anno e il 42% degli appassionati ascolta soprattutto podcast legati alle news e all’attualità. In questo filone rientra anche “Stories di successo”, il podcast realizzato dal Sole 24 Ore e inserito da Apple nell’elenco dei 25 “Nuovi podcast più popolari del 2019”.

Stories di successo è una serie audio (e anche una videorubrica) attraverso cui la giornalista Francesca Milano racconta le storie personali e imprenditoriali di alcuni influencer che hanno fatto della loro passione un business. Storie come quella di Clio Zammatteo, la più famosa youtuber di make up che oggi ha una sua linea di prodotti; come quella di Veronica Benini, la consulente di marketing al femminile che aiuta le donne a fare impresa; come quella di Davide Dattoli, il giovane bresciano che ha creato Talent Garden; come quella di Salvatore Aranzulla, che con le sue guide all’informatica ha creato un sito tra i più visitati d’Italia.

Nell’elenco dei podcast premiati da Apple ci sono podcast originali (come “Romantic Italia” di Giulia Cavaliere prodotto da StorieLibere o come “Milano, Europa” di Francesco Costa prodotto da Piano P o ancora come “P.M.Confidencial”, il podcast di Paola Maugeri) ma anche prodotti radiofonici come “La Zanzara” condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio24 o come Radio3 Scienza, prodotto da Rai Radio 3.

Stories di successo - che sarà presto arricchito con nuove puntate - è solo uno dei podcast realizzati dal Sole 24 Ore, che ha deciso di puntare su questa nuova formula di infotainment audio con le serie “I lavori del futuro” di Luca De Biase, “Duelli” di Francesco Maselli, disponibili gratuitamente sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast ecc) ma anche con le nuove serie che arricchiscono l’offerta di 24+, il sito premium.

“La smorfia” di Alberto Orioli, “Fiume di denaro” di Angelo Mincuzzi e Roberto Galullo, “Il mondo di Smilla” di Giulia Crivelli e “Sulle tracce di Leonardo” di Francesca Milano e Gian Vico Melzi d’Eril sono solo i primi quattro podcast disponibili su 24+, a cui nel 2020 se ne aggiungeranno di nuovi.