Ecco la Milano di Mario Sironi, dal Museo del Novecento al Palazzo della Triennale

La Chiesa di Santa Maria Annunciata all'interno dell'Ospedale Niguarda custodisce un tesoro nelle sue vetrate

Anche Burri e De Chirico stanno vicini al pittore sardo

La camminata per Milano riprende seguendo le strade del centro, sino ad arrivare al Castello Sforzesco, dove, bevuto un caffè al Calicantus Sforzesco nel giardino di fronte all'ingresso dei Musei (Sculture Lignee è la mostra in programma sino al 16 gennaio che mette a confronto le opere delle città ducali di Milano e Vigevano), visitati ancora una volta La leonardiana Sala delle Asse, il ciclo degli Arazzi Trivulzio del Bramantino, riguardata la La Madonna in gloria e santi Giovanni Battista, Gregorio Magno, Benedetto e Gerolamo firmata da Andrea Mantegna e inchinatesi di fronte alla bellezza dell'imperfetta Pietà Rondanini di Michelangelo, si penetra attraverso il Parco Sempione. Il tempo per vedere davvero da vicino il Teatro Continuo di Burri in mezzo al prato e ripensare all'estate di fronte ai Bagni Misteriosi di Giorgio De Chirico non manca.

La meta finale di questo tour siriano, infatti, è vicina: si tratta di Palazzo dell'Arte Bernocchi, sede della Triennale (triennale.org, tra le esposizioni in corso, spiccano quelle dedicate a Carlo Mollino e Pietro Lingeri) lambito proprio dal cuore verde di Milano. Gli anni '30 hanno portato in dote anche questa struttura progettata dal solito e solido architetto Giovanni Muzio sotto l'influenza di Giò Ponti e appunto Mario Sironi che ha dato il proprio contributo, sia all'esterno che all'interno di questa splendida e attivissima realtà culturale italiana. Non si è, in fondo, troppo distanti dal ristorante IYO, una stella Michelin, in via Piero della Francesca: concedersi un'esperienza creativa di cucina giapponese in chiave contemporanea bevendo il sakè, chissà, magari sarebbe piaciuto anche a Mario Sironi.