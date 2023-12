Ecco NotebookLM di Google, appunti migliorati con l’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo la presentazione del nuovo modello generativo Gemini, l’azienda di Mountain View svela NotebookLM, per ora una versione sperimentale in prova solo per gli utenti statunitensi. Di base è uno strumento per raccogliere note e appunti, ma la differenza rispetto ad altri prodotti simili, come Keep per esempio, è che NotebookLM funziona sul modello generativo multimodale Gemini oltre che sul LLM (Large Language Model) PaLM 2. Entrambe le Ai sono in grado di arricchire l’esperienza con una serie di funzionalità particolarmente utili al fine di elaborare e comprendere il contenuto degli appunti dell’utente.

Sulla schermata della pagina web appare un’ampia area all’interno della quale si possono caricare, memorizzare e archiviare documenti di ogni genere. Utilizzando il campo “Start typing”, si può quindi chiedere a NotebookLM di generare informazioni a partire dai contenuti inviati. Si possono creare riassunti, nuovi testi, porre domande specifiche sui dati e produrre operare derivate.

Sul blog di Google viene presentato, “come un assistente di ricerca virtuale in grado di riassumere fatti, spiegare idee complesse e fare brainstorming su nuove connessioni, il tutto in base alle fonti selezionate”. Una differenza fondamentale tra i tradizionali chatbot Ai e NotebookLM e che quest’ultimo consente di “radicare” il modello linguistico nelle fonti che l’anno alimentato. “Il radicamento della fonte crea in modo efficace un’intelligenza artificiale personalizzata esperta nelle informazioni rilevanti per te. A partire da oggi, puoi basare NotebookLM su specifici documenti Google di tua scelta e presto aggiungeremo ulteriori formati”.

Cosa promette NotebookLM

Dopo aver selezionato i documenti Google, si possono fare tre cose. La prima è ottenere riepiloghi. Caricato un documento NotebookLM genera automaticamente un riepilogo, insieme agli argomenti chiave e alle domande da porre in modo da ottenere una migliore comprensione del materiale.

Si possono inoltre porre domande sui documenti che sono stati caricati per fare approfondimenti. Per esempio, uno studente di medicina potrebbe caricare un articolo scientifico sulle neuroscienze e dire a NotebookLM di “creare un glossario dei termini chiave relativi alla dopamina”.

In ultimo lo strumento di Google permette di generare idee, ed è questo forse l’aspetto più sorprendente. Per esempio, un creatore di contenuti potrebbe caricare le proprie idee per nuovi video e chiedere: “Genera una sceneggiatura per un breve video su questo argomento”. Oppure, un imprenditore che raccoglie fondi potrebbe caricare la propria proposta e chiedere: “Quali domande farebbero i potenziali investitori?”.

Google ci tiene a precisare che NotebookLM è una versione Beta, creato da un piccolo team in Google Labs e come tale “è sempre importante verificare le risposte dell’intelligenza artificiale rispetto al materiale originale”. Inoltre, specifica che per addestrare nuovi modelli di intelligenza artificiale non utilizza nessuno dei dati raccolti durante l’uso.