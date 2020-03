Arriva la nuova lista delle produzioni da chiudere per l’emergenza coronavirus Verso una riduzione delle attività nei settori della carta e dei call center per lasciare aperti solo i servizi essenziali, nel decreto ministeriale in preparazione di Carmine Fotina e Giorgio Pogliotti

Dopo una giornata di trattative, con l’intervento in prima persona del premier, Giuseppe Conte, Governo e sindacati si sono accordati sulle modifiche all’elenco di attività produttive considerate indispensabili per il Paese, che possono continuare a rimanere aperte nel corso dell’emergenza coronavirus. Nel video confronto convocato per le 12 è atteso l’accordo sulla nuova lista da inserire in un decreto ministeriale. Ma la pre intesa notturna non è servita a far rientrare gli scioperi odierni indetti dai metalmeccanici della Lombardia e del Lazio.

Oggetto del contendere è l’allegato al Dpcm dello scorso 22 marzo che autorizza le attività per 87 produzioni, corrispondenti ad altrettanti codici Ateco, escluse dalla chiusura disposta per due settimane dal Governo con l’obiettivo di contenere la diffusione del coronavirus. Per Cgil, Cisl e Uil la lista di attività autorizzate è troppo ampia, in diverse realtà produttive sono iniziati gli scioperi dei lavoratori, preoccupati di poter essere contagiati, di qui la decisione del Governo di avviare la trattativa a distanza con Cgil, Cisl e Uil. «Abbiamo identificato e convenuto con il Governo importanti modifiche all'elenco delle attività produttive indispensabili in questa fase per il paese», spiegano i sindacati.

Uno dei nodi critici, è la possibiltà di tenere aperta una attività se funzionale alla continuità delle filiere strategiche, attraverso una comunicazione al prefetto, che secondo i sindacati avrebbe originato un gran numero di deroghe alla chiusura. «Il Governo - spiegano Cgil, Cisl e Uil - si è impegnato, attraverso il ministero dell'Interno a dare indicazioni ai Prefetti di consultare le organizzazioni sindacali territoriali, rispetto alle autocertificazioni delle aziende. Il Governo si e' anche impegnato a contattarci, per definire le attività' indispensabili nel comparto della difesa e aerospazio». Più nel merito, Il ministero dello Sviluppo economico sta perfezionando il decreto ministeriale che, sentito il ministero dell'Economia, va pubblicato in giornata in vista delle chiusure che scattano obbligatoriamente da giovedì 26.

Si va verso lo sfoltimento di alcuni settori intervenendo sui “sottocodici”. Ad esempio il settore della carta potrebbe essere depurato dalla produzione di carta da parati. Il settore dei call center potrebbe restare aperto solo per l'attività legate a servizi essenziali come energia e tlc. Per quanto riguarda il grande calderone del codice per la fabbricazione dei prodotti chimici, si valuta l'esclusione del sottocodice relativo al materiale esplosivo. Sono alcuni esempi di quella che al ministero definiscono un'operazione di “ripulitura”. Ma contemporaneamente il ministero, sentite anche le organizzazioni delle imprese, ha intenzione di integrare l'elenco originario con dei sottocodici che nella prima stesura non erano stati inclusi ma di cui si e' poi valutato il carattere essenziale: alcune specifiche forniture collegate a materiale ospedaliero, le confezioni in vetro per alimenti e anche le agenzie per il lavoro.

