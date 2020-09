Ecco i nuovi Apple Watch, ora misurano anche la saturazione dell’ossigeno In attesa dei nuovi iPhone 12, che saranno presentati in un evento presumibilmente il prossimo ottobre, ecco le novità. A partire dagli Apple Watch di Biagio Simonetta

Il coo Jeff Williams svela il nuovo Apple watch serie 6 - Epa

1' di lettura

Non è ancora tempo dei nuovi iPhone. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, l'evento Apple programmato per la data odierna (15 settembre) è interamente concentrato su due prodotti altrettanto importanti per Apple: i nuovi orologi e un nuovo iPad. Tim Cook, in apertura dei lavori, ha sottolineato come proprio questi due device si siano rivelati importanti, nel mondo ostile di questa pandemia. Ma in attesa dei nuovi iPhone 12, che a questo punto saranno presentati in un evento presumibilmente pensato per il prossimo mese di ottobre, ecco le novità. A partire dagli Apple Watch.

Il nuovo Apple Watch Series 6

La sesta versione del fortunato smartwatch di Apple è di certo fra gli oggetti più attesi dai fan della “mela”. Negli anni, il Watch ha saputo scalare ogni classifica, conquistando un mercato che al momento sembra mettergli davanti rivali troppo fragili. E allora il Series 6 arriva con attese molto alte, ma anche con una strada abbastanza spianata. Il nuovo Apple Watch viene presentato innanzitutto per una nuova feature molto importante in questo periodo di emergenza sanitaria: quella in grado di misurare i livelli di saturazione dell'ossigeno. Il tutto è possibile grazie ad alcuni sensori posti sul retro della cassa, e la misurazione dura 15 secondi. Molto interessante il fatto che la rilevazione avviene - in automatico - anche durante il sonno e, nel caso di un risultato non soddisfacente, l'orologio vibra e restituisce un avviso immediato.