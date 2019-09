Ecco il nuovo convertibile di HP: grandi prestazioni e autonomia di un giorno di Biagio Simonetta

3' di lettura

Si chiama Elitebook Dragonfly ed è il nuovo notebook convertibile appena lanciato da HP. Un device che è stato un po' il fiore all'occhiello dell'evento newyorkese di un paio di giorni fa. Si tratta di un computer che, almeno sulla carta, punta molto sulle prestazioni. Ma il lavoro di HP sembra aver sortito buoni effetti anche in fatto di design. In commercio uscirà a novembre, e avrà un prezzo di 1299 euro per la versione base. Ma vediamolo nel dettaglio.

Uno schermo per la privacy

Partiamo dallo schermo: questo Elitebook Dragonfly è un 13,3 pollici, per una dimensione sempre più in voga nel mercato dei portatili. Il pannello è touch screen, con risoluzioni variabili (sia Full HD a 1080p, che Ultra HD 4K). Relativamente alla prima opzione, ne è prevista anche una versione Low Power, che garantisce una riduzione del consumo energetico, che HP stabilisce in 1 Watt. Il display è chiaramente realizzato con materiali che provano a tenerne a bada gli urti e il deterioramento. Il vetro scelto per lo schermo è infatti protetto con un Gorilla Glass 5 di Corning. Sempre sul fronte schermo, molto interessante l'opzione definita Sure View, che grazie ad una combinazione di tecnologie, consente una visione dei contenuti solo a chi è realmente davanti al PC, oscurando la visibilità di eventuali vicini di posto. Una bella novità, per gli amanti della privacy.

Processore e Ram

Le configurazioni possibili di questo Elitebook Dragonfly sono diverse. Ma, in generale, il cuore pulsante di questo convertibile di HP sono i processori di Intel Core di ottava generazione “Whiskey Lake” delle serie i3, i5 e i7. Per quanto concerne la Ram, la configurazione massima arriva a 16 giga. Sul fronte dell'hard disk, invece, la scelta ricade sugli SSD (fino a 2 terabyte).

Porte, suoni e connettività

HP non ha sposato la teoria Apple. E allora la fornitura di porte su questo convertibile è abbastanza ampia. Si va da una USB di tipo C con supporto Thunderbolt 3, fino ad una USB di tipo C tradizionale. Ma sulle scocche laterali trovano spazio anche una USB tradizionale, una HDMI e un jack audio da 3,5 mm per chi adopera le cuffie col filo. Le schede di rete sono le più evolute, e consentono connessioni Wi-Fi 6 e Bluetooth 5. C'è anche una configurazione con un modem Intel XMM 7360/7560 4G/LTE, per chi lavora molto in mobilità. Di buona fattura anche il comparto audio: sull' Elitebook Dragonfly sono presenti quattro speaker della Bang & Olufsen.



La batteria

Altro fattore ormai determinante nel mondo dei computer portatili è la batteria. Stavolta, HP sembra aver fatto un lavoro molto importante. Almeno sulla carta. Una particolare configurazione di questo Elite Dragonfly (con batteria da 56,2 Wh), infatti, garantisce una durata di oltre 24 ore. Con la batteria standard, invece, la durata su carta è superiore alle 16 ore di utilizzo. È stato progettato, inoltre, un sistema di carica rapida che garantisce il 50% di energia in mezz'ora.