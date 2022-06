Il nuovo piano Mps: 4mila uscite e aumento da 2,5 miliardi garantito dalle banche

I punti chiave I target finanziari

Le direttrici del piano

In arrivo 4mila esuberi

L’aumento di capitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Montepaschi alza il velo sul nuovo piano industriale al 2026. E promette di diventare una banca commerciale «clear and simple», chiara e semplice, come indicato nella nota che accompagna le nuove linee guida approvate dal board che saranno presentate al mercato in mattinata. Confermati 4mila esuberi e una revisione della rete commerciale.

I target finanziari

Sulla base di una forte crescita dei ricavi, da realizzare mantenendo «il focus su risparmio gestito, bancassurance e credito al consumo», come si legge in una nota...