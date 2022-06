Ecco il nuovo spread da 2.900 punti che spaventa l’Eurozona

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Banca centrale europea ha convocato una riunione di urgenza per provare ad arginare lo spread. Questa parola, che tecnicamente sta per “differenziale”, è ormai entrata a pieno regime nel lessico finanziario europeo come differenza di rendimenti tra i titoli di Stato dei Paesi più indebitati (Italia, Grecia e Portogallo su tutti) e il bond governativo più sicuro dell'area euro, il Bund tedesco.

L’altro spread

Un aumento eccessivo dello “spread” rischia di causare seri problemi per i Paesi finanziariamente più fragili e, a cascata, per l'intera tenuta dell'Eurozona. C'è però un altro spread, di cui si parla ancora poco, che potrebbe rappresentare, qualora non arginato, una preoccupazione ancora più ampia per l'Eurozona e per la sua stabilità economica.

Trattasi del differenziale tra i prezzi alla produzione (quelli che devono pagare le imprese quanto importano i prodotti) e i prezzi al consumo (il costo dei beni e servizi al dettaglio). Possiamo definire i primi come una sorta di “inflazione a monte”, i secondi come l' “inflazione a valle”.

Il differenziale dei prezzi

L'attuale eccezionale scenario economico - appesantito dagli effetti della pandemia a cui si sono aggiunti da febbraio quelli della guerra tra Russia e Ucraina - sta facendo lievitare tanto i prezzi al consumo (8,1% nell'Eurozona a maggio, livello mai raggiunto nell'esperienza poco più che ventennale della moneta unica) quanto, e molto di più, i prezzi alla produzione che nell'ultima rilevazione di aprile sono balzati al record del 37,2%. Di conseguenza lo spread tra i due valori è di 2.900 punti base (29 punti percentuali). Più che spread dovremmo chiamarla voragine.

Perché questa enorme distanza tra le due più importanti forme di misurazione dei prezzi di un'area economica (produzione e consumi appunto) rischia di diventare una minaccia ben più seria dello spread tra titoli di Stato?