Ecco OnePlus 11, lo smartphone con il “buco nero” è veloce ma il prezzo non stupisce

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

OnePlus 11 è tra noi. Dopo l'ottimo OnePlus 10 Pro e il discutibile 10T il nuovo brand di Oppo debutta con il suo smartphone di punta con l’ambizione di volere dare fastidio alle grandi. E ci riuscirà, lo scriviamo fin da subito. La startup cinese fondata da nel 2013 a fine 2013 da Pete Lau e Carl Pei e in estate nel 2021 acquisita da Oppo ritorna sul mercato con un dispositivo veloce come da tradizione e con in più una fotocamera davvero migliorata. . Con OnePlus 11 che abbiamo potuto provare per alcuni giorni i miglioramenti ci sono tutti. Non è più la startup soprendente del passato che riusciva a contenere hardware potentissimo a bassissimo prezzo. Cosa vuole dire? Che i prezzi sono in linea con il mercato. OnePlus non è più quella di una volta.

Come è fatto.

Loading...

Partiamo dal look: se non proprio elegante certamente particolare nel design. Le tre fotocamere posteriori ottimizzate con software di Hasselblad sono avvolte in un cerchio in altorilievo che si allarga dal bordo dello smartphone con una struttura squadrata. Da OnePlus dicono che i designer si sono ispirati ai buchi neri dei romanzi di fantascienza. La sensazione è di un blocco che si può estrarre. Dentro è alimentato dall’ultimo processore di fascia alta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, viene fornito con un massimo di 16 GB di RAM e ha un display OLED da 6,7 pollici a 120 Hz. Il punto di fuga è il comparto fotografico. OnePlus 11 ha infine una maxi batteria da 5.000 mAh. Si ricarica in 20 minuti e come autonomia va benone.

Ecco OnePlus 11 Photogallery8 foto Visualizza

La fotografia?

Tre sensori: un Sony IMX890 per la camera principale da 50MP con PDAF multidirezionale e stabilizzazione ottica.L’ultra grandangolare da 48MP usa un Sony IMX581 con autofocus e funzione macro, poi c'è la tele x2 da 32MP con un sensore Sony IMX709. Meglio del 10 Pro, quindi. E nella pratica il passo in avanti c’è.