Ecco OnePlus 8T, una ricarica così veloce non si era mai vista

OnePlus ha annunciato il suo nuovissimo smartphone flagship, OnePlus 8T. Ecco cosa ne pensiamo

OnePlus ha annunciato il suo nuovissimo smartphone flagship, OnePlus 8T. Un device che, nelle intenzioni dell'azienda cinese, alza alza ulteriormente il livello, introducendo una serie di tecnologie di ultima generazione tra cui un nuovissimo display Fluid AMOLED a 120 Hz e la soluzione di ricarica più veloce mai prodotta dall'azienda: il Warp Charge 65. Vediamo allora, nel dettaglio, caratteristiche e prezzo di questo nuovo smartphone. Partendo proprio da una delle innovazioni più affascinanti: la ricarica.



Warp Charge 65



Warp Charge 65 è la soluzione di ricarica più avanzata mai realizzata da OnePlus, che – sulla carta -offre la carica di un'intera giornata in soli 15 minuti. Dotato di una tecnologia a doppia batteria per ricaricare rapidamente i 4500 mAh totali, OnePlus 8T impiega 39 minuti per completare una carica in condizioni di utilizzo normale, rendendo la ricarica notturna un ricordo lontano. Lo smartphone è infatti dotato di 12 sensori di temperatura che insieme a un chip di sicurezza aggiuntivo nell'adattatore e nel cavo mantiene la temperatura ottimale anche quando ricarica al picco di 65W di potenza.

Il display

Il display scelto dall'azienda cinese per questo dispositivo è Fluid AMOLED a 120 Hz, da 6,5 pollici. È il primo display piatto a 120 Hz ad ottenere una valutazione A + da DisplayMate. Il display flessibile FHD+ 2.5D offre una luminosità massima fino a 1.100 nit, e ha 8.192 livelli di luminosità. A giudicare dalle caratteristiche, insomma, siamo davanti a un pannello da top di gamma. L'hardwareOnePlus 8T monta il chip Qualcomm Snapdragon 865 5G con un sistema Modem-RF Snapdragon X55 5G. La potenza di computing è ulteriormente completata dal supporto dual-mode NSA + SA 5G e Wi-Fi 6. Con un massimo di 256 GB di memoria flash UFS 3.1, OnePlus 8T promette prestazioni più veloci e più stabili, ma anche maggiore fluidità nell'acquisizione e la riproduzione di video in 4K, con un consumo ridotto della batteria.

Le fotocamere

Il un comparto fotografico sembra robusto e versatile. Il sistema posteriore è a quattro fotocamere, include una fotocamera principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, un obiettivo ultra grandangolare da 16 MP e obiettivi macro e monochrome dedicati. L'obiettivo ultra grandangolare da 123 gradi. OnePlus promette scatti migliori al buio o in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla modalità Nightscape migliorata e più intelligente.Colori e softwareOnePlus 8T è disponibile in due nuove colorazioni: Aquamarine Green e Lunar Silver. Lato software, invece, il device ospita Android 11 nella variante di casa, la OxygenOS 11. Ed è tra i primi smartphone non prodotti da Google a essere lanciato con Android 11 a livello globale

Prezzi e disponibilità

OnePlus 8T è disponibile al preordine sul sito del produttore a partire da oggi, 14 ottobre. A partire dal 20 ottobre, invece, sarà disponibile anche su Amazon. Come dicevamo, sono due le versioni: 8GB+128GB nei colori Aquamarine Green e Lunar Silver, al prezzo di 599,00 euro. E poi 12GB+256GB in Aquamarine Green al prezzo di 699,00 euro.