Aiuti militari, al via il volano europeo. Ecco i paesi che mandano a Kiev materiali e armi

BRUXELLES – La reazione occidentale dinanzi all'invasione russa dell'Ucraina si avverte su due fronti. Da un lato, la Nato ha deciso di rafforzare la sua presenza sul fianco orientale. Dall'altro, molti paesi hanno deciso di mandare a Kiev materiale logistico, aiuto sanitario e anche armi difensive. Sul fronte europeo, oltre a segnalare aiuti nazionali, tra cui anche quello della Germania, tradizionalmente restia in questo campo, notevole è l'uso innovativo del volano comunitario.



I Ventisette stanno negoziando l'uso della European Peace Facility. Quest'ultimo strumento è una posta finanziaria fuori dal bilancio, ma finanziata da tutti i paesi membri. Spiegava stamani, domenica 27 febbraio, un funzionario europeo: “Questo strumento verrà utilizzato per acquistare materiale militare e umanitario da inviare in Ucraina. È necessaria l'unanimità. I paesi membri neutrali daranno il loro consenso attraverso una astensione costruttiva”.



Si tratta di “una svolta in termini di politica estera europea”, secondo lo stesso funzionario comunitario. In questo senso, come la pandemia da coronavirus, anche il conflitto in Ucraina potrebbe rafforzare l'integrazione europea. L'ipotesi verrà discussa quest'oggi dai ministri degli Affari Esteri. Lo European Peace Facility (o Strumento europeo per la pace in italiano) è nato ufficialmente nel marzo del 2021 ed è dotato per il periodo 2021-2027 di circa 5,6 miliardi di euro.



A Bruxelles, funzionari comunitari sono ottimisti su una decisione unanime dei Ventisette. L'impianto giuridico dello European Peace Facility permette sia di finanziare aiuti ex novo che di utilizzare il denaro per rimborsare aiuti nazionali. In ogni caso, i governi devono decidere all'unanimità (i paesi membri sono in questo frangente le uniche autorità di bilancio). Non è ancora chiaro quanto denaro potrà essere mobilitato. Questo aspetto è oggetto di negoziato.



Nel frattempo, secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles e in altre capitali, oltre una ventina di governi occidentali ha deciso di offrire il proprio aiuto (tra cui almeno 18 paesi dell'Unione europea, ha precisato oggi il funzionario comunitario). Qui di seguito, una lista (non esaustiva e in continua evoluzione) del materiale messo a disposizione di Kiev dai paesi europei. La strategia rivela una certa coesione tra i Ventisette, sulla scia delle recenti sanzioni comunitarie contro Mosca.