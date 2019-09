Ecco i paesi dove i 16enni possono già votare Sulla proposta avanzata dall’ex capo del Governo Enrico Letta si registrano le aperture del premier Conte e del ministro degli Affari esteri e leader politico M5S Di Maio di An.C.

La proposta avanzata dall’ex capo del Governo Enrico Letta ha registrato posizioni di apertura da parte del premier Conte e del ministro degli Affari esteri e leader politico M5S Di Maio (foto Ansa)

In Austria i sedicenni lo fanno già. In Scozia e Germania solo in qualche caso. La Norvegia è ancora in fase di sperimentazione. Mentre in Italia si discute sulla proposta dell’ex premier Enrico Letta di estendere il voto ai sedicenni, in alcuni paesi europei (e non solo) questa soluzione è già realtà.

Conte: voto a 16 anni? Sono d’accordo, altri ordinamenti già lo fanno

Intanto la proposta ha registrato il via libera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Abbassare la soglia per votare a 16 anni per me va benissimo. Ci sta. In altri ordinamenti già lo fanno», ha detto Conte intervenendo in diretta a Skuola.net.

In Austria il voto dei sedicenni è realtà dal 2007

Ma quali sono questi paesi? Nel 2007, come ricorda Agi, il consiglio dei ministri austriaco ha dato il via libera all’abbassamento dell’età per il diritto di voto. I sedicenni possono esercitarlo in tutte le elezioni. Per poter essere eletti bisogna avere almeno 18 (35 per diventare presidente della Repubblica). La maggiore età è rimasta a 18 anni.

In Scozia non hanno votato al referendum sulla Brexit

In Scozia gli under 18 hanno potuto votare al Referendum per l’Indipendenza del 2014 . I 16enni non hanno potuto votare in occasione del referendum sulla Brexit, scelta che ha destato polemiche. Dal 2015, i più giovani possono esprimere il loro voto in tutte le consultazioni politiche (nazionali e locali) del loro Paese.