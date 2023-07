«Ecco perché abbiamo presentato la richiesta alla Sec per quotare Etf su Bitcoin»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Bitcon negli ultimi tempi fa rima con Etf. Da qualche settimana non si parla d’altro, ovvero del ritorno alla carica di molte case di investimento per quotare a Wall Street il primo Exchange traded fund che replichi in modo passivo il prezzo di mercato (spot) di Bitcoin. In campo anche big del calibro di BlackRock (prima casa di investimento al mondo con 9mila miliardi di asset gestiti), Fidelity (4.500 miliardi) e Invesco (1.500 miliardi). Anche tra il 2020 e 2021 alla Sec (l’equivalente della Consob...