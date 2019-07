Perché la Bce potrebbe abbandonare il 2% di inflazione

Questo perché le pressioni deflazionistiche sono molto più forti che in passato. Si pensi alla cosiddetta Amazonification. Ma anche al paradosso dei tassi bassi. Le banche centrali hanno portato il costo del denaro su livelli vicino allo zero (nel caso della Bce lo zero c'è tutt'ora) proprio per stimolare la crescita e l'inflazione su livelli considerati “sani”, ma questi stessi tassi bassi, dal momento che tengono in vita imprese meno efficienti (che sarebbero spazzate via dal mercato nel caso dovessero pagare interessi più alti per finanziarsi) esercitano una pressione al ribasso sui prezzi perché impediscono alle aziende più efficienti di aumentarli.

C'è poi anche il tema dell'invecchiamento della popolazione delle società sviluppate. E si sa che più si va avanti con l'età più si eleva la propensione al risparmio e scema quella agli investimenti. E sono i secondi a spingere l'inflazione.



Le ragioni per cui si fa oggi una tremenda fatica a riportare il livello di inflazione nel medio periodo intorno alla soglia del 2% sono quindi molteplici. Il punto è che non si tratta di cause passeggere ma strutturali. Ecco perché sta crescendo il partito di coloro che pensano che piuttosto che sperare che il mondo cambi e torni al recente passato, sarebbe più saggio che siano le banche centrali a cambiare, a ricalibrare gli obiettivi di politica monetaria, adeguandoli al profondo mutamento macroeconomico dell'ultimo decennio.

twitter.com/vitolops